La UAL da la bienvenida a sus estudiantes con una jornada de actividades

miércoles 20 de octubre de 2021 , 15:52h

Desde las 10.30 hasta las 18.30 el Pasillo Central y otras ubicaciones del campus universitario están acogiendo los stands y actividades organizadas por las delegaciones de estudiantes y asociaciones universitarias. Miles de universitarios han participado en unas jornadas con las que, por primera vez tras la pandemia, se respiraba normalidad. Eso sí, contando con todas las medidas de seguridad sanitarias frente al COVID-19







El Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha organizado este miércoles, 20 de octubre, la Jornada de Bienvenida del curso 2021-2022. Decenas de stands situados en el Pasillo Central del campus de La Cañada han ofrecido a los estudiantes información sobre todo cuanto acontece en la Universidad de Almería. Además, la jornada ha contado con una amplia programación de actividades y sorteos organizados por las delegaciones de estudiantes y las asociaciones universitarias.



Después de la pandemia se ha recuperado la presencialidad y lo ha hecho con una magnífica respuesta por parte de los estudiantes que han participado de forma masiva en esta jornada, respetando las medidas de seguridad sanitarias frente al COVID-19.



Tal y como ha manifestado el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez. "Por fin unas jornadas de bienvenida como se merecen los estudiantes. Hemos retornado a nuestro formato natural de todos los años, con decenas de carpas porque lo que pretendemos es que los estudiantes no solo disfruten de las jornadas, sino aprovechar para que se impliquen en todas las actividades que hay en la Universidad, a nivel de participación, voluntariado, de extensión universitaria…".



Todos los servicios que afectan a los estudiantes han contado con una carpa, como voluntariado, inclusión, representación estudiantil, Centro de Lenguas, Biblioteca, Deportes, el Defensor Universitario o las diferentes delegaciones de estudiantes. "Aprovechamos estas jornadas con actividades deportivas y culturales para que empiecen y tengan, aquellos que no hayan tenido todavía un primer contacto, conocimiento del ámbito universitario en el más amplio sentido de la palabra", ha explicado el rector.



La Jornada de Bienvenida es "uno de los principales eventos que tenemos para los estudiantes" y será el primero de otros muchos, porque "tal y como dijimos a principios de curso nuestra intención es retornar todas las actividades que tenemos para los estudiantes y, en general, para toda la comunidad universitaria".



En cuanto al número de estudiantes de este curso, el rector ha señalado que se encuentra entre los 14.000 y los 14.500. "Estamos muy estabilizados en esta cifra, lo cual creo que está muy bien. Esa estabilidad nos proporciona una buena planificación que es lo idóneo para no perder la idiosincrasia de atender casi personalmente a todos los estudiantes, que es una de las líneas que define a nuestra universidad".



En cuanto a la llegada de los estudiantes de Medicina, el rector se ha mostrado convencido de que la titulación llegará el próximo curso. "Comenzará una nueva línea de 60 estudiantes, al año siguiente esos 60 estarán haciendo segundo seguramente, porque suelen ser estudiantes excelentes, más los 60 de primero, y cuando acabe todo el proceso de los 6 años serán 360 o 400 estudiantes nuevos en el campus".



A lo largo de la jornada en horario de 10.30 a 18.30 el campus ofrece a sus visitantes la oportunidad de participar en decenas de actividades. Desde la Delegación de Estudiantes de Derecho, por ejemplo, han organizado un debate jurídico, una actividad de resolución de casos de conflicto u otra de errores presupuestarios.



El stand de la Delegación de Estudiantes de Psicología también ha organizado algunas actividades como 'Psicoquiz' y 'La Psicología y el Trabajo Social para nosotros'. La Delegación de Estudiantes de Humanidades se ha preparado un photocall con la imagen de tres famosos cuadros, un Trivial humanista y un juego de galletas Dalgona humanistas.



Por su parte, la Asociación Sapere Aude ha organizado un taller de arqueología experimental y la recreación histórica de un campamento altomedieval. También ha participado la Tuna Femenina de la UAL con un pasacalles y una actuación.



Por último, la Biblioteca de la UAL ha preparado la actividad 'Dona y lee' y el Centro de Lenguas varias actividades como una para probar el nivel en varios idiomas. El Vicerrectorado el de Comunicación y Extensión Universitaria ha puesto en marcha una actuación de música clásica, el pasacalles de la Big Band UAL y el concierto de Silver Poppy. Y UAL Deportes ha tenido un bautismo de escalada, otro de buceo, una actividad de tiro con arco, un taller de pickleball: deporte inclusivo, una exhibición y taller de Aikido y una actividad de deporte inclusivo con perros.



También han participado los vicerrectorados de Estudiantes, Igualdad e Inclusión y el de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Institucional que han repartido material informativo.