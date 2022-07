La UAL reúne al top científico internacional de técnicas de neutrones, electrones y rayos X en sus cursos de verano

jueves 21 de julio de 2022 , 15:44h

Siendo continuación del ‘X International Meeting of the Spanish Society on Neutron Techniques’, este seminario cuenta con el más alto nivel y sitúa a la Universidad de Almería en el epicentro de los últimos avances logrados en el mundo y sus aplicaciones de vanguardia: “No sería nada raro que alguno de los ponentes logre el Premio Nobel en un futuro”

Ambos directores, Antonio José Fernández, catedrático Física Aplicada, y Antonio Romerosa, catedrático de Química Inorgánica, los dos de la Universidad de Almería, han coincidido en sostener que el plantel de ponentes de su curso de verano, ‘Técnicas de neutrones, electrones y rayos X’, está formado por “gente del más alto nivel, no hay mejores en el mundo, y no sería raro que en un futuro alguno de ellos sea Premio Nobel”. La comunidad científica europea en estas materias aceptó que Almería fuese sede para recuperar su congreso, que siempre ha tenido carácter bienal, después de la pandemia, y se vio la ocasión de complementarlo con la organización de un seminario de verano. Así ha sido y el resultado está siendo todo un éxito, haciendo posible una gran proyección internacional de la UAL y, por ende, de la edición XXIII de sus Cursos de Verano.

Romerosa, en ese sentido, ha destacado que “organizar un curso como este es un privilegio para la universidad y para la ciudad, ya que se han escogido y traído a los mejores representantes en sus áreas sobre técnicas de determinación de sistemas sólidos, que van desde los semiconductores hasta cualquier medicamento”. Por ello, “esta siendo una gran oportunidad disponer de este nivel de conferenciantes”, algo que no ha escapado a los alumnos, “muy interesados en estas técnicas tan sofisticadas y novedosas”, ya que ha habido pleno de matrículas. Ha considerado que “puede ser un buen punto de partida para que la UAL empiece ya a ser un referente también en ciencias, y ciencias de alto nivel; era la pretensión y se está consiguiendo”.

El concepto de “cada uno en su laboratorio, con la puerta cerrada y que nadie se entere”, como ha sostenido Romerosa, “pasó a la historia”, ya que “no se puede hacer ciencia de esa forma, sino que hay que colaborar, y hacerlo con gente experta en su área y que sepa hablar con la otra persona”. Esto lo ha afirmado para explicar el origen del curso: “Es consecuencia de esto, un químico que hace lo que puede en su área, un físico, que es una persona muy capacitada en la suya, y que hemos llegado a entendernos lo suficiente para crear algo así y colaborar juntos y sacar ciencia a pesar de las dificultades”. Ha enlazado esa afirmación con una realidad que se ha superado: “Venir a Almería es complicado, y si vienes es porque quieres, porque estás interesado en el tema, en este caso en ver unas conferencias de este nivel, lo que supone que tú también tienes buen nivel y quieres formarte mejor”.

Y es que el porcentaje de alumnos de fuera de la provincia e incluso de España es elevado, además con formación previa: “Ni en nuestros mejores sueños podríamos haber imaginado tener estudiantes tan capacitados y que hayan venido de lejos, algo que hace que esté siendo un éxito completo”. Vista la excelencia de ponentes y el nivel top generalizado en todo lo que envuelve este curso de verano, el reto es repetirlo e intentar mejorarlo el próximo curso, porque, efectivamente, ha nacido con vocación de continuidad y las expectativas al respecto son grandes: “Estamos más que convencidos de que será posible, porque todos los conferenciantes están encantados con haber venido a Almería, súper encantados con el curso, y nos ha dicho que si se hace el próximo año, que sí que vienen de nuevo, y quizá lo modificaremos dándole algo de aspecto médico, ya que la UAL inicia ahora ese Grado, o añadirle algún aspecto que sea más popular”. Esa es la idea “después del éxito que estamos teniendo”, ha finalizado.

Como muestra, la primera parte de la mañana la ha ocupado Odile Stéphan, de la Université Paris-Saclay, una científica referente en ámbito mundial que ha impartido la conferencia con el título ‘New optical effects in materials as probed by electron and photon spectroscopy’. Cabe puntualizar que el curso se está ofreciendo íntegramente en inglés. Esta investigadora ha intentado transmitir su “entusiasmo por la ciencia”, por el trabajo que desarrolla, así como que “con esta técnica, la microscopía electrónica se puede mirar en el interior de los materiales, incluso a escala atómica, y entenderlos”. Con múltiples aplicaciones prácticas, Stéphan ha destacado que estudia los materiales “a una escala nanométrica y sus propiedades son muy diferentes que a escala macromética”. Así, “esas propiedades tienen aplicaciones para la optolectrónica, o para hacer diodos que emiten luz azul o distintas energías, o también para espintrónica, como la electrónica convencional, pero en vez de corrientes de electrones tienes corrientes de espín”.

Sobre el congreso y el curso de verano, se ha confesado “muy agradecida por la invitación”, y también desde el punto de vista de los estudiantes ha considerado que “es una buena oportunidad para poder recibir una combinación entre un congreso científico y una formación científica”. Ese aspecto igualmente ha sido destacado por Antonio José Fernández como director del curso, al que ha definido como “relativamente arriesgado, porque es de muchísimo nivel y específico”, recordando que “se ha montado a partir de un congreso de neutrones al que ha venido la plana mayor de Europa, asociada a los centros de producción de neutrones”. Se decidió, “al tenerlos aquí, expandir esa idea y hacer un curso de verano de neutrones, electrones y rayos X, que están relacionados aunque son áreas muy especificas”. A su juicio “está saliendo muy bien, los speakers son los mejores del mundo ahora mismo, y no es fácil que vengan porque están muy ocupados”.

Fernández ha puesto el foco también en que “se ha conseguido una gran respuesta por parte de los alumnos, y se ha visto tanto en las preguntas como en las respuestas que hay un gran nivel”. Ha reconocido que “los electrones y los rayos X son de más amplio espectro en cuanto a gente que pueda utilizarlos, mientras que los neutrones son más específicos”, pero, no obstante, “el test al que tenemos que dirigirnos es el del alumnado, dirigido a personas que estudian doctorado sobre todo, o de grado, que quizá estén un poco más ‘forzados’ por el nivel que está habiendo”, y “la satisfacción está siendo generalizada”. En definitiva, se está dando a las personas matriculadas la posibilidad de adquirir “una visión global del estado del desarrollo científico-tecnológico en estas áreas y las perspectivas futuras”, con la metodología de realizar una breve explicación de los fundamentos básicos de las técnicas e ir profundizando progresivamente hasta los últimos avances y aplicaciones de vanguardia.