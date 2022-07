La UAL y MECA presentan las exposiciones PHANTASIA en Almería y en Nueva York

martes 26 de julio de 2022 , 16:00h

Bajo la dirección general de Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante y los comisariados de Pedro Osakar, Asunción Lozano, Mar Garrido y Orestes González, Meca Mediterráneo Centro Artístico, en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería presentan por cuarto año consecutivo tres grandes proyectos expositivos que se enmarcan dentro de las exposiciones que organiza PhotoEspaña coincidiendo con su 25 aniversario. Dentro de la sección oficial de PhotoEspaña 2022 y bajo el título general PHANTASIA, se ofrece una recopilación de obras de una selección de 9 artistas que cuentan con un amplio recorrido profesional de ámbito nacional e internacional y que nos introducen en nuevos mundos que nos van a desvelar unas realidades inéditas con la visión única y original de los autores.

“Una exposición se va a celebrar una en Nueva York a principios de septiembre y las otras dos exposiciones aquí en la sede de que tiene que tiene Meca en Almería. El Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria tiene entre sus objetivos colaborar con instituciones culturales que promuevan proyectos culturales en la provincia, en nuestra ciudad y este proyecto es un ejemplo de esta colaboración. Creo que es una oportunidad que no se puede olvidar y animo a todos a que en septiembre visiten en estas exposiciones en Almería, y en Nueva York, si pueden”, ha señalado María de Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria.

Las imágenes que cada artista genera con su fantasía aparecen per se, contraponiéndose al conocimiento de la realidad existente. Como decía Platón la imagen que produce la fantasía es una figuración estilizada, idealizada, a partir de las improntas depositadas en la memoria, en definitiva, la “imagen del alma”. En este proyecto, las fotografías que se van a presentar ofrecen una doble intención: por un lado, despertar la atención del público para que genere mentalmente esa realidad que el artista le ofrece y, por otro lado, generar una realidad nueva que conviva con la real. En esta edición colabora Culture Lab at The Plaxall Gallery de Nueva York, gracias a la coordinación que el artista Francisco Uceda ha desarrollado para que, desde Almería, MECA PHE 2022 pueda disfrutarse también en Nueva York.

Fernando Barrionuevo, director de MECA Mediterráneo Centro Artístico, ha explicado en estos cuatro años han participado 40 artistas fotógrafos por las diferentes ediciones de PhotoEspaña. “Este año el proyecto PHANTASIA cuenta con proyectos marcados por la originalidad individualidad, por el alma que cada uno de estos artistas ha puesto para desarrollar una imagen completamente diferente y me consta, por la revisión que he hecho de la documentación, que las presentaciones de los artistas son impecables. Sé que los artistas que van a trabajar en Nueva York van a dejar el pabellón muy alto y sé que los artistas que van a trabajar en Almería nos van a regalar con su trabajo un montón de sensaciones a través de su creatividad”

Barrionuevo también ha recordado que PhotoEspaña está presente en 15 países, pero que a nivel nacional tiene una enorme representatividad. “Fuimos los primeros en Andalucía y ahora nos acompañan Málaga Cádiz y Córdoba con lo cual estamos muy muy orgullosos”.

Por su parte, Rosa Muñoz, directora de Programas de Meca Mediterráneo Centro Artístico, ha señalado que esta exposición era necesaria “porque como ya venimos adelantando desde hace años vamos muy rápido, estamos abrumados por imágenes continuas, por discursos infinitos y eso hace que nuestra propia imaginación y fantasía se vea coartada por una realidad que muchas veces cuando nos miramos hacia dentro parece que no es nuestra, pero no nos atrevemos a romperla para llegar a esa fantasía, a esa imaginación que , en definitiva, lo que hace es cambiar el mundo. Y eso es lo que van a hacer estos artistas que exponen en las tres exposiciones a través de sus obras. Cada exposición tiene su propia identidad, propia personalidad, pero sin embargo las tres siguen una línea histórica una línea un relato que es muy coherente”.

Del 1 al 25 de septiembre está en Nueva York la exposición ‘La fotografía en Magia’ en la que participan Francisco Uceda, Asunción Lozano, Antonio E. Ojeda y Cristóbal Carretero, quien ha agradecido a PhotoEspaña “el trabajo que ha hecho en estos cuatro años, con el impulso tan fuerte que se hace de la ciudad de Almería y de la fotografía. “Somos cuatro fotógrafos con cuatro miradas sobre cuál es la realidad que nos puede llevar a entender la existencia de la vida. Cada uno de nosotros aportamos un discurso a través de sombras, tanto sobre el negativo como el positivo o la intervención en las imágenes. Intentamos converger en esa situación poética de la vida, de nuestra existencia, de las desazones que tenemos en las diferentes edades. Es una oportunidad maravillosa para llevar un mensaje de una nueva fotografía que se está haciendo desde Almería, desde España, a Nueva York”.

La segunda exposición ‘Construcciones de los real imaginado’ cuenta como comisarios con Asunción Lozano y Pedro Osakar, y con los artistas Carlos Cañadas y el Colectivo Laramascoto (Santiago Lara y Beatriz Coto. Se mostrará del 9 al 29 de septiembre en la sede de Meca Mediterráneo Centro Artístico de Almería.

Por último, la tercera exposición ‘Phantasia’ tendrá lugar del 14 de octubre al 3 de noviembre, también en la sede de MECA en Almería, y tiene como comisaria a Mar Garrido. En esta muestra participan Pablo García y Sergio Pereira. “Pablo trabaja con maniquís y nos planeta la ambigüedad de lo artificial y lo natural. Lleva años coleccionando maniquís con excelente modelaje, con cuerpos muy reales, algunos miden dos metros, a los que pone nombre. Se produce una algo muy inquietante entre realidad y ficción”. Por su parte, Sergio Pereira “habla con su obra de lo siniestro de lo oculto que se desvela. A través de ver qué hay detrás de la mascarilla. Algo completamente diferente a lo imaginado”.