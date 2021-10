Sociedad La vuelta de los cruceros reactiva el turismo de la zona Escucha la noticia A nadie se le escapa la importancia que tienen los cruceros en la reactivación del turismo de nuestro país. España, por su situación geográfica y su clima, se convierte en una región estratégica a la hora de recibir este tipo de viajeros. Puertos como el de Barcelona, Valencia, Santander o, por supuesto, Almería, son destinos que se benefician de las visitas a la ciudad e, incluso, a las provincias. Las circunstancias han provocado un parón en este tipo de viajes, del cual se han resentido diversos comercios y empresas de restauración. Por ello, la vuelta de esta actividad está representando un revulsivo a nivel nacional. Pero lo cierto es que, en Almería, el ritmo de recuperación se está acelerando en las últimas fechas. Desde que el 11 de agosto de este año se reanudase la llegada de cruceros al Puerto de Almería con la llegada del Wind Surf, de la naviera Wind Star Cruises, se ponía fin a esta “sequía” de visitas y se sucedían las nuevas escalas. El crucero Vasco de Gama visitaba por primera vez nuestro puerto el pasado día 16 de este mes, con 600 pasajeros, la mayoría alemanes, de los que muchos aprovecharon para recorrer la ciudad y visitar la Alcazaba, la Catedral, incluso viajaron hasta el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y a la Alhambra. Y este no ha sido el único caso cercano en el tiempo. Recientemente publicábamos la noticia de la escala del crucero Marella Explorer 2, recién llegado de Reino Unido y con casi 400 pasajeros y más de 660 tripulantes a bordo. Este buque, con capacidad para 1.800 viajeros y todo tipo de servicios que incluyen una piscina principal y un jacuzzi, minigolf, once restaurantes, ocho bares, un casino con los clásicos entretenimientos que hoy también se encuentran online en plataformas especializadas, como el blackjack, las tragamonedas o la ruleta, y diversas opciones de restauración, es un buen ejemplo de cómo una visita puede aportar valor económico a la ciudad y la región. Los turistas descubren Almería y optan por probar su gastronomía, realizan compras, recomiendan su estancia a otros potenciales visitantes, entre otros. Sin embargo, y aunque las noticias son alentadoras, la recuperación de la normalidad está todavía lejos. Según apunta el portal especializado “Hosteltur”, no será hasta la próxima primavera del 2022 que la ansiada normalización llegue. De hecho, se calcula que a final de este año habrá un 70% de la flota mundial activa, pero habrá que esperar a junio del año que viene para que ese porcentaje se torne en un 95%, todo ello según predicciones del Director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). Precisamente, la citada asociación fue muy proactiva justo antes del verano para que se reactivaran los cruceros en la Península (solo funcionaban en Canarias), alegando la falta de competitividad que se estaba produciendo en comparación con otros destinos clásicos como Italia o Grecia, que ya habían empezado su actividad a este respecto a finales del año pasado, y otros emergentes, como Malta, Chipre o Croacia. Este agravio no solo implicaba una falta de ingresos a empresarios relacionados con el turismo, sino que también provocaba que las agencias intensificasen los contactos con esas alternativas, algo que podría perjudicar a la larga la elección de España como un destino habitual. Pero, a día de hoy, la actividad va volviendo paulatinamente, y aunque, como hemos dicho, la total normalidad se encuentra lejana todavía, el goteo de cruceros que va llegando a los puertos hace pensar que la tendencia es positiva. Lo que antes era un hecho habitual hoy se convierte en un motivo de alegría, ya que trae buenas nuevas a todas las empresas y familias que tienen el turismo como su actividad central, y que ven cómo una llegada de cientos de viajeros puede aportarles en pocos días una facturación que salve sus números para ese mes. De momento, aún quedan algunos cruceros previstos para llegar antes del final de este año. Esperemos que el 2022 traiga una cifra mucho mayor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)