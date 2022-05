Almería La XIV Maratón de Donación de Almería este jueves martes 10 de mayo de 2022 , 12:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las puertas permanecerán abiertas entre las 10:00 y las 13:30 horas y desde las 16:00 a las 21:00 horas El Centro de Área de Transfusión Sanguínea ha organizado la XIV edición de la Maratón de Donación de Sangre de Almería, que un año más se celebra en el Pabellón de Deportes Rafael Florido de la capital, y que se retoma tras dos años de paréntesis obligado por la pandemia del Covid-19. Para atender a los donantes esta edición cuenta con un equipo formado por más de medio centenar de profesionales pertenecientes a los centros de transfusiones de todas las provincias de Andalucía. Tal y como ha explicado el director del Centro de Transfusión, Aref Laarej, “la participación de un equipo de más de 50 profesionales tiene como objetivo que la donación sea lo más fluida posible y que quienes acudan a la llamada solidaria del Centro de Transfusiones tengan que esperar lo menos posible”. En total, 10 médicos, 25 enfermeros, 8 celadores y 6 administrativos. Asimismo, durante toda la jornada prestan apoyo los voluntarios de la Hermandad de Donantes de Sangre para la atención a los donantes. En total, se instalarán 30 máquinas de donación de plasma. La Maratón dispone este año de un castillo hinchable para quienes se acerquen con sus pequeños “puedan hacerlo con la tranquilidad de que están bien cuidados”. A los donantes se les obsequiará con un desayuno cardiosaludable, un obsequio con al camiseta del evento y cajas de verduras y aceite de la provincia. Las puertas del pabellón permanecerán abiertas este jueves día 12 de mayo entre las 10:00 y las 13:30 horas por la mañana y entre las 16:00 y las 21:00 horas por la tarde. La última edición de la Maratón celebrada en 2019 registró un total de 934 donantes que realizaron 573 donaciones de sangre y 276 de plasma, con ligero predominio de varones. Por grupos sobresalen el A positivo y el O positivo, fiel reflejo de la población en general. La previsión para el próximo jueves es superar el millar de donantes. El Centro de Transfusión agradece a todos los donantes su cooperación y destaca la colaboración del Ayuntamiento de Almería por la cesión de espacio y por la divulgación del evento sanitario en cerca de una treintena de muppies distribuidos por toda la ciudad. Asimismo destaca la labor de las asociaciones, especialmente de los voluntarios de Asociación de Donantes de Vida, así como de aquellas instituciones que facilitan tanto su tiempo, como los medios humanos y materiales de los que disponen. Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar la página web www.transfusion.granada-almeria.org, o llamar al teléfono gratuito 900 101 780. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

