Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Lamentable estado del monumento a las víctimas de Mauthausen jueves 29 de junio de 2023 , 09:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo sábado 1 de julio, Nación Andaluza, PCPA y SAT, convocan un acto de memoria frente al monumento dedicado a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen, en Almería, que se encuentra en un estado deplorable. El acto se completará con la proyección de la película "El fotógrafo de Mauthausen" en el CAP Javier Verdejo. El monumento, obra de la artista Mariangeles Guil, fue inaugurado en 1999 y desde entonces ha sufrido el vandalismo, el abandono y la falta de señalización. Según denuncian las organizaciones convocantes, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no han mostrado interés por el cuidado y la iluminación de este símbolo de memoria histórica y ética. "Mucha gente se queja de que pasan por allí, lo ven pero se van sin saber su significado, porque no hay nada que lo explique", afirma Mariano Junco, de Nación Andaluza, una de las entidades organizadoras junto al Partido Comunista del Pueblo Andaluz y el Sindicato Andaluz de Trabajadores. El acto de memoria pretende rendir homenaje a las víctimas de la barbarie nazi y fascista que fueron exterminadas en el campo de Mauthausen por defender la libertad de las generaciones futuras. Entre ellas, había muchos almerienses que habían huido de la represión franquista tras la guerra civil. "Es un deber moral recordar a todas aquellas personas que dieron su vida y que sufrieron tanto a causa de la barbarie nazi y fascista, que hoy parece renacer y extenderse por todos lados", añade Junco. La artista Guil, creadora del monumento, ha expresado su emoción al conocer la iniciativa y ha comunicado su intención de acudir al acto si le es posible. El acto se celebrará a las 20:30 horas delante del monumento, situado en el Paseo Marítimo. Previamente, a las 18:00 horas, se proyectará la película "El fotógrafo de Mauthausen", que narra la historia real de Francisco Boix, un preso español que logró salvar miles de fotografías que documentaban los horrores del campo. Las organizaciones invitan a la población almeriense a participar en los dos actos y a exigir el respeto y el cuidado de este monumento tan simbólico. También presentarán un escrito a las autoridades competentes para solicitar la iluminación y la señalización adecuada del mismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

