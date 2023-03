Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Las almerienses están entre las que menos citologías se hacen en Andalucía domingo 05 de marzo de 2023 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado una campaña para conmemorar el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus de Papiloma Humano. Esta campaña busca dar a conocer el riesgo que existe para contraer esta enfermedad de transmisión sexual tanto en hombres como en mujeres. La campaña se está llevando a cabo en las provincias de Almería y Córdoba, donde menos mujeres acuden a hacerse la prueba diagnóstica de citología. Se recomienda a todas aquellas mujeres entre 25 y 64 años que si hace al menos dos años que no se han hecho ninguna prueba, que acudan a su centro de salud para pedir cita. Esta campaña es una excelente oportunidad para detectar cualquier enfermedad de transmisión sexual a tiempo y así poder tratarla con rapidez. El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un grupo de virus relacionados entre sí. Estos virus pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo, así como lesiones preneoplásicas o invasoras de cáncer en áreas como el cuello uterino, la vagina y la vulva. Existen más de 100 variedades de VPH, algunas de las cuales pueden causar cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de vulva o cáncer de vagina. Las infecciones de VPH también pueden causar verrugas genitales. La infección por VPH puede ser transmitida a través de contacto sexual con una persona infectada, pero también puede transmitirse a través de contacto con la piel. La infección por VPH no implica múltiples parejas sexuales u otras parejas sexuales concurrentes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

