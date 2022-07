Las astrónomas olvidadas

jueves 21 de julio de 2022 , 18:00h

Tras disfrutar del taller de observación astronómica esta madrugada y del taller Stellarium II, los participantes del Curso de Verano ‘Tú también eres astró[email protected]’ han asistido a la conferencia: ‘Astronomía, cosa de mujeres’, impartida por Isabel Márquez, vicedirectora de Ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

En ella, ha realizado un repaso sobre el papel de las mujeres en este campo de la ciencia, mostrando el lugar que ocupan. Viajando por diferentes objetos astrofísicos, la ponente ha hecho especial énfasis en visibilizar astrónomas pasadas o presentes, más o menos jóvenes, que han sido o son referentes. “Como en cualquier otro campo de las ciencias, pocas fueron las mujeres astrónomas que pudieron contribuir de forma relevante hasta hace relativamente poco tiempo. Además, incluso cuando su papel en su momento fue muy considerable, fueron generalmente olvidadas por la historia. Quiero interpretar como un ejemplo de esperanza de cambio el que, en 2020, la primera astrónoma fue galardonada con el premio Nobel de Física, Andrea Ghez”.

En general, ha explicado Márquez, “las mujeres en la investigación y, especialmente, en las disciplinas llamadas STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), se enfrentan a barreras más o menos visibles que suponen una pérdida neta a medida que se asciende en la carrera investigadora (el llamado "techo de cristal"). Estas barreras aparecen desde edades tempranas, de modo que estas disciplinas resultan menos atractivas para las jóvenes. En el caso de la astronomía, también el porcentaje de doctorandas es superior al de mujeres incorporadas en el primer escalafón de la carrera científica, y el porcentaje sigue disminuyendo para ser inferior al 20% en el mayor nivel (catedráticas o equivalente)”.

La ponente aboga por la educación como herramienta imprescindible para darle la vuelta a esta situación. “La educación ya desde edades tempranas es fundamental. Así como mostrar que la investigación en astrofísica se puede realizar, que existen mujeres referentes, espejos en donde mirarse y poderse encontrar”. Pero igual de importante es el papel de las instituciones. “Es fundamental para garantizar que se elimine cualquier tipo de barrera, de modo que no se pierda ningún talento por el camino. Por ejemplo, en algunas instituciones de prestigio ya se han implantado sistemas de selección ciegos, que han mostrado ser útiles para eliminar los efectos de los sesgos inconscientes que llevamos incorporados a la hora de evaluar propuestas”.

Isabel Márquez ha ido repasando los números de la población de mujeres astrónomas españolas o en la Unión Astronómica Internacional. “Repaso cuántas y quiénes han recibido los premios más prestigiosos del campo y me detengo también en algunas de las astrónomas destacadas de la exposición ‘AstrónomAs’ (www.astronomas.org), en cuyo equipo he participado. Lo que pretendo es demostrar que el cambio, que no es sólo cosa de mujeres, es imprescindible”.