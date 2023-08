Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las canciones de Queen ponen banda sonora de la Feria

viernes 25 de agosto de 2023 , 17:39h

Las canciones de Queen son la banda sonora de muchos almerienses y también ha sido por una noche la música de #AlmeríaenFeria. El concierto ‘Queen Revolution’, considerado uno de los mejores ‘cover’ de la actualidad, ha regresado a la ciudad para animar con su energía y ritmo el recinto de conciertos de la Feria. Los almerienses han respondido a la llamada, acudieron en peregrinaje para rendir un nuevo homenaje a Freddie Mercury.

La banda abrió la noche con ‘One visión’ y durante dos horas no pararon de hacer disfrutar al público con la buena música, ritmo y la sucesión de himnos, tales como ‘Crazy Little thing called love’, ‘We will rock you’, ‘I want to break free’, ‘Somebody to love’, ‘Radio Ga Ga’, ‘A King of magic’, Bohemian Rhapsody’ y ‘We are the champions’, tema con el que cerraron el concierto.

El líder de la banda, Nino Bolletieri, en el papel de Freddie Mercury, sabe empatizar con el público para transportarlo emocionalmente a los conciertos de Queen. Profesor de piano y canto, aporta al show, además de sus conocimientos para interpretar como pocos a Mercury en vivo, en voz y piano, un parecido físico con el original que ayuda a jugar con el espectador en cuanto a la cuestión estética.

El público pudo identificar en ‘Queen Revolution’ el potente rock de la legendaria banda británica, así como los sonidos más pop de otros conocidos temas, con el toque glam que Freddie Mercury aportaba a la escenografía. La calidad musical de la formación proviene de los estudios profesionales de sus protagonistas. Además de Nino Bolletieri, el resto del grupo está formado por grandes músicos entre los que destaca Vito Dematteis (Tuccio de Maggio), un guitarrista de larga trayectoria en diversos espectáculos homenaje a Queen en el papel de Brian May a lo largo de casi 20 años recorriendo Italia y el resto de Europa.

‘Queen’ y Freddie Mercury siguen muy presentes en nuestras vidas con sus canciones, la música y una forma de pensamiento libre, que siempre viene bien recordarlo en tributos tan espectaculares como el de anoche en plena #AlmeríaenFeria.