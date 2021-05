Deportes Las escuelas deportivas Alianza KSV y Mytos arrasan en el Campeonato de España Sambo viernes 07 de mayo de 2021 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La celebración se realizó el 2 de mayo en Madrid donde recogieron Mytos, cinco oros y dos platas y Alianza, tres oros y tres platas



El éxito de los judocas almerienses se traduce en éxito, constancia y esfuerzo. Recientemente, han participado en el Campeonato de España cadete y esperanza de Lucha Sambo donde los resultados han sido muy positivos y en el que dos escuelas deportivas municipales, Alianza KSV y Mytos, han enviado a 15 deportistas a la selección andaluza para mostrar su talento en Madrid.



La celebración ha estado enmarcada por un estricto protocolo de seguridad donde se han cumplido con todas las medidas sanitarias, test de antígenos, mascarilla y la distancia de seguridad.



En el caso de la EDM Judo Mytos, viajaron convocados nueve deportistas con la selección andaluza y obtuvieron siete medallas en total. Cinco medallas de oro para los cadetes Darío Torres, Alejandra Marín, Sara Carrión, Jairo Giménez y en categoría esperanza, para Alejandro Piñero. Dos medallas de plata que recayeron en los cadetes Juan Reche y Rafael Rubio. Mientras que Kiko Herguido en novena posición y José María Amutio, en quinto lugar. Además, en la clasificación por clubes, Judo Mytos obtuvo el campeonato de España por clubes cadetes y esperanza.



Por otro lado, seis luchadores de la Escuela Deportiva Municipal Alianza KSV Syngenta de Almería viajaron convocados con la selección andaluza de lucha, en la modalidad de sambo. Allí, disputaron, previa clasificación en fase final de Andalucía, el Campeonato de España en categoría cadete, celebrado en la localidad de San Agustín de Guadalix, Madrid.



Los resultados fueron muy buenos. Como primeros clasificados y campeones de España, con tres medallas de oro han sido los deportistas Daniel Martín, Alejandro Márquez, y Laura Casanueva. Tres medallas de plata, proclamándose subcampeones de España, han ido para Jorge Gómez, Miguel Ángel Aguado y Martina Calatrava.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado su felicitación a ambos clubes, "por su formación y su trabajo, que, sin duda, sin ellos no sería posible" y en especial, "a los judocas que han conseguido subir al podio y seguir llevando el deporte de Almería por todo el panorama nacional".

