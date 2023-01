Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Las instituciones apoyan ‘Liderando en Femenino’ del Foro Mujer y Sociedad lunes 30 de enero de 2023 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación, Ayuntamiento, IAM y UAL colaboran con un proyecto para impulsar el liderazgo femenino en los 103 municipios de la provincia ‘Liderando en femenino’ es un programa que impulsa el Foro Mujer y Sociedad y cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación, la Universidad de Almería y Caixabank. Este proyecto está basado en el aprendizaje a través de la transferencia de conocimientos y la experiencia, mediante un proceso estructurado en el que se establece una relación entre la mentora y la mentorizada. Precisamente, una de las novedades de este año es la creación de la figura de coordinadora de mentoras, para lo cual un grupo de 12 mentoras con experiencia ha realizado la formación para la coordinación y apoyo de mentoras. Esta iniciativa cuenta con la participación de 90 participantes, entre mentoras y mentorizadas, casi el doble que en la pasada edición. El proyecto se desarrolla en diferentes etapas y en estos momentos está terminando la fase de formación de mentoras y se ha abierto el plazo de inscripción de las mentorizadas, donde se han reservado un 20% de las plazas para las usuarias del Centro Provincial de la Mujer de Almería. La fase siguiente y fundamental es la de mentoring, en la que la persona mentorizada y la mentora establecen las líneas a trabajar con el propósito de desarrollar sus capacidades para ser agentes de cambio, y, de esta forma, poder hacer frente a los retos del mundo laboral actual, a descubrir su propósito vital y a establecer metas intermedias para lograrlo. Esta etapa se impulsa mediante cinco sesiones de 45 minutos que se extenderán desde el febrero a principios del próximo mes de abril. Además, este año el programa está centrado en los talleres de empleabilidad que se llevarán a cabo en la Universidad de Almería, a través de cuatro formaciones en las que se abordarán cuestiones como la motivación, la bioética, el efecto dominó y la igualdad en las empresas. Además del alumnado del programa, esta iniciativa también se abre al público en general. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, ha mostrado su apoyo al proyecto ‘Liderando en Femenino’, que promueve el desarrollo y crecimiento personal de las mujeres jóvenes a través de un programa de mentoring que impulsa el Foro Mujer y Sociedad. Esparza ha avanzado que en esta tercera edición “se va a reservar un 20% de las plazas a las usuarias del Centro Provincial de la Mujer en Almería, tanto mujeres víctimas de violencia de género como en situación de especial vulnerabilidad con el objetivo de favorecer su desarrollo personal y mejorar su integración sociolaboral”. La coordinadora del IAM en Almería ha agradecido “el compromiso de todas las administraciones e instituciones para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, al mismo tiempo que ha valorado “la importancia de la formación para la mejora de la empleabilidad, especialmente de las mujeres en el ámbito del emprendimiento, donde su presencia sigue siendo minoritaria en las áreas científicas, matemáticas y tecnológicas”. En este sentido, Esparza ha recordado que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se colabora con todas las universidades públicas de Andalucía, incluida la de Almería, para el fomento del emprendimiento a través del programa Univergem (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género). Estas subvenciones tienen por objeto promover actuaciones dinámicas, flexibles, innovadoras y contextualizadas en las universidades andaluzas para mejorar las competencias en empleabilidad y emprendimiento de las mujeres universitarias y posibilitar transferencia de conocimiento a la sociedad, con la finalidad de contribuir a la eliminación de las brechas de género aún existentes. Por su parte, la presidenta de la asociación de mujeres profesionales y directivas Foro Mujer y Sociedad, Rosario Ruiz, ha destacado la importancia del proceso del mentoring. “Las principales universidades del mundo disponen de programas de mentoring, con el objetivo principal de guiar al alumnado en el proceso de plantearse metas ambiciosas, descubrir su propósito, eliminar las barreras y falsas creencias que minen su ambición, además de encontrar referentes profesionales, constituyendo un network que actúa como sólido puente entre la Universidad y las empresas”, ha comentado. Ruiz también ha señalado que “para llevar a cabo una iniciativa de este tipo es imprescindible contar con mentoras de reconocido prestigio profesional y contar con la formación adecuado. Además, tienen que estar dispuestas a realizar esta labor como complemento de su actividad profesional, como es el grupo de las 40 mentoras que colaboran voluntariamente con el Foro Mujer y Sociedad”. A través del proceso de mentoring se genera la interacción de las jóvenes profesionales y estudiantes con mujeres con una dilatada experiencia que las ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para el éxito profesional y de liderazgo. Asimismo, con este proceso también se siembra la semilla de la concienciación social, la responsabilidad en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, así como su implicación en la transformación y mejora del mundo que las rodea, uno de los principales objetivos del Foro Mujer y Sociedad y de todas las instituciones implicadas en esta iniciativa. La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado el apoyo mostrado por el Ayuntamiento de Almería junto al resto de instituciones a esta iniciativa donde” se ponen en valor las plazas para mujeres que se encuentran en una situación vulnerable y porque a la vez se trabaja en el traspaso del conocimiento y experiencias entre distintas profesionales”. Por su parte, la diputada de Igualdad, Nuria Rodríguez, ha destacado la importancia de una iniciativa que ha contado con el apoyo de Diputación desde sus inicios: “El Mentoring es fundamental para formar a las líderes del futuro y con este programa también se enriquece a las mentoras uniendo se bagaje y experiencias las ideas frescas e innovadoras de las mentorizadas.. Quiero felicitar al ‘Foro Mujer y Sociedad’ por impulsar una iniciativa para garantizar el futuro del liderazgo femenino en la provincia y desarrollar el máximo potencial de las participantes”. La directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAL, Eva Díez, ha afirmado que “este programa es muy importante porque supone una ayuda para aquellas mujeres que quieren empoderarse, al abordar y tratar una forma de retroalimentación entre las profesionales con años de activo y jóvenes que se inician en el mundo aniversario y profesional para que aprendamos mutuamente”. Para finalizar, la representante de Caixabank y de la Fundación La Caixa en Almería, María del Mar Peláez, ha asegurado que “de nuevo apoyamos este proyecto del que formamos parte y en el que compañeras de la entidad van a participar como voluntarias de este importante programa”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

