Las mascarillas desaparecen de los medios de transporte

Esta semana, España se unirá al resto de los países europeos al dejar de ser el único que aún mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas en los transportes públicos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la modificación del Real Decreto de 19 de abril de 2022, que será aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Esta decisión se produce varios meses después de que los demás países de la Unión Europea hayan tomado una medida similar. En muchos de estos países, aún se recomienda el uso de las mascarillas en espacios cerrados y en los medios de transporte público para evitar el contagio del virus. Desde el sector de los transportes, así como de diversas consejerías de Sanidad, como la Comunidad de Madrid, y de partidos políticos como Ciudadanos, se había solicitado la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en los transportes públicos en España. Esta petición también había llegado desde organizaciones científicas como la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), cuya presidente, Óscar Zurriaga, defendió recientemente, en declaraciones a Europa Press, que no deberían utilizarse mascarillas en el transporte público, ya que el Covid-19 se encuentra en una situación epidemiológica "muy estable" en España. Esta petición fue llevada a cabo también en diversas ocasiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado A pesar de las peticiones para la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en los transportes públicos, desde el Gobierno se había asegurado que no se tomaría una decisión hasta que los expertos que conforman la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud (SNS) así lo aconsejasen. Finalmente, el pasado 26 de enero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que el Consejo de Ministros aprobaría la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en los transportes públicos, ya que la situación epidemiológica de España en relación a la pandemia es "muy estable en todos los indicadores". Las últimas cifras publicadas el pasado viernes sobre el Covid-19 en España indican que el número de personas hospitalizadas ha disminuido en un 12,1 por ciento en la última semana, y un 15,2 por ciento en UCI. La incidencia media de contagio en los últimos 14 días es de 50,76 casos por cada 100.000 habitantes. Como resultado de este descenso de la pandemia, el 10 de febrero de este año se aprobó la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en los espacios exteriores, y el 20 de abril se aplicó esta misma medida a los espacios interiores.

