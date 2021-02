Capital Las obras del nuevo edificio del Tercer Sector estará listo en verano viernes 19 de febrero de 2021 , 17:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, destaca los “avances” en la ejecución de este nuevo equipamiento de carácter social llamado a convertirse en un “referente” en favor de la inclusión y la diversidad Las obras de construcción del nuevo edificio que albergará a colectivos y asociaciones del Tercer Sector, en el barrio de La Goleta, han superado de largo su ecuador y avanzan con el objetivo de finalizar su ejecución a comienzos de verano. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, tras la visita que hoy ha girado a estas obras, acompañado de las concejalas de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella; Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana, Paola Laynez, la dirección de obra y responsables de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos (Albaida Infraestructuras), A pie de obra, el alcalde ha comprobado los avances en la ejecución de uno de los proyectos “más ilusionantes emprendidos por el Equipo de Gobierno en los últimos años”, con el que el Ayuntamiento pretende dotar a la ciudad de un edificio llamado a ser un “referente” en favor de la inclusión y la diversidad, un compromiso que se verá materializado en este año a nivel de obra y que “se pondrá entonces a disposición del Área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana para, una vez equipado, convertirse en ese centro de referencia para todas las asociaciones que en Almería trabajan en favor de las personas que más lo necesitan”. En el recorrido realizado por el edificio, que ya vislumbra la “singularidad” de su diseño, el alcalde ha podido conocer la distribución de espacios proyectados para un inmueble “que responde a las necesidades y requerimientos de estos colectivos y a un compromiso por parte del Ayuntamiento para seguir avanzando hacia una ciudad diversa e inclusiva”, ha recalcado Fernández-Pacheco. “Somos conscientes de que la labor de toda administración pública debe consistir en ayudar a las personas más necesitadas, pero también en ayudar a aquellos que ayudan; dotarles de los medios suficientes para que todos los recursos de que dispongan, puedan ponerlos a disposición de esas personas que son más vulnerables o que puedan tener una discapacidad”, ha recalcado el alcalde, convencido de que la puesta en marcha de este nuevo edificio “va a suponer un antes y un después en la relación de la administración pública local con los colectivos del Tercer Sector, y también las propias relaciones entre ellos mismos”. Fernández Pacheco se ha congratulado del resultado hasta ahora de los trabajos “ya ejecutados en más de un 65%” y cuya previsión de finalización de obra se marca “para comienzos de verano”. Un edificio que como ha explicado “encarna esperanza, ilusión, compañerismo, ayuda, fraternidad y energía”, cuya construcción permitirá a Almería contar con una infraestructura como ninguna otra en España. Una dotación “cien por cien accesible y moderna” que va a disponer de un gran auditorio, salas de fisioterapia, de tratamiento, de confidencialidad...”dotado en definitiva para que se pueda compartir y las asociaciones del Tercer Sector puedan hacer uso de él”. El edificio en construcción, con una inversión de casi tres millones de euros, ocupa una parcela municipal de algo más de 2.100 m2 de superficie enclavada en el barrio de La Goleta. Con fachada a las calles Árbol del Caucho y Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, el diseño del edificio, proyectado por 'J2 Simón y Cuerva Arquitectos' y conocido con el nombre de 'Jardín de los Sentidos', distribuirá esos espacios a lo largo de la planta baja y dos alturas en las que aparece conformada la edificación, abierta además a una gran plaza con tres alas diferentes. Desarrollo de las obras Finalizadas las obras a nivel de estructura, albañilería interior y cubierta, los trabajos actualmente se centran en la finalización de fachadas y acabados interiores. También se encuentran muy avanzados los trabajos de ejecución de instalaciones. Entre sus particularidades, este nuevo equipamiento de carácter social dispondrá de diez salas para talleres, dos gimnasios con vestuarios asociados, dos salas de fisioterapia, una sala multisensorial, tres salas de lactancia con cambiador y 15 salas de confidencialidad, además de espacios exclusivos para personas con discapacidad auditiva y dependientes, recepción, zonas comunes, almacenaje y aseos diferenciales adaptados. Igualmente, contará con un salón de actos con capacidad para entre 150 y 200 personas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

