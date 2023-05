Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las zapatillas Bendodo

lunes 08 de mayo de 2023 , 05:00h

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, en su visita a Almería para apoyar a la candidata a la alcaldía María del Mar Vázquez, lució unas vistosas zapatillas que llamaron la atención de todos los presentes. ¿Serán unas Nike? ¿Unas Adidas? ¿Unas Reebok? No, son unas Bendodo.

Estas zapatillas son el complemento ideal para el político que quiere recorrer España de punta a punta en esta campaña electoral en la que el PP se ha propuesto "la derogación del sanchismo", que empieza en los ayuntamientos, que como siempre son el primer síntoma del cambio. unas elecciones municipales marcaron el paso a la II República, al triunfo de Felipe González, el de José María Aznar, el de Mariano Rajoy...

Con ellas podrá hacer muchos kilómetros y correr mucho, porque como el propio Bendondo comentaba en su intervención "hay que hacer calle". Y no solo calle, sino también pista, montaña, playa, y hasta campo de golf y despachos. Porque las zapatillas de Bendodo son versátiles y se adaptan a cualquier terreno.

Pero no solo eso, sino que además tienen una función secreta: son capaces de dar patadas derogatorias. Sí, has leído bien. Cada vez que Bendodo da una patada con sus zapatillas, deroga una ley o un decreto del gobierno de Pedro Sánchez. Así, de un plumazo, se acabó la Ley Trans, se acabó la Ley de Vivienda, se acabó la Ley Sólo Sí es Sí, la Ley de Memoria Histórica, la contra-reforma laboral, la subida de impuestos y hasta el indulto a los presos del procés. Bendodo es el "derogueitor" de la política española gracias a sus zapatillas.

Así que ya sabes, si quieres ser como Bendodo y tener unas zapatillas que te hagan correr más y derogar mejor, no lo dudes y pídelas ya. El único problema son las imitaciones en color verde, porque no olvides que las originales son en azul cielo y con gaviotas a los lados. Y si las pides antes del 28 de Mayo, te regalan un par de calcetines a juego. No esperes más y hazte con las zapatillas de Bendodo. El calzado que revolucionará tu vida y la de España.