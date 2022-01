Deportes Laura Zarauz, de la EDM Atletas de Almería, lidera el ránking nacional de Pentatlón sub-16 miércoles 12 de enero de 2022 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La celebración de la cita deportiva, donde participó la escuela, se realizó en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera Los almerienses vuelven a celebrar un nuevo éxito al comienzo del año, demostrando que, en el deporte, la actitud es imparable. Recientemente, la escuela deportiva municipal Atletas de Almería acudió Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera para participar en el Control Federativo de Pruebas Combinadas. Con la máxima ilusión por afrontar su primer pentatlón, la joven atleta de 13 años Laura Zarauz, recién llegada a la categoría sub-16, asistió con la intención de aprender de la experiencia y mejorar los números de sus registros personales. De esta forma, logró hacer mejor marca personal en 60 mv con 9”95; en peso 7,99m y 600ml con una marca de 2’00”16, mientras que en altura logró 1,32 metros y más de lo esperado en su prueba más fuerte, la longitud con 4,82m. Además, consiguió la mejor puntuación (2.592p) de las 17 participantes de la categoría sub-16 y la cuarta mejor puntuación de las 17 participantes de la categoría sub-18, siendo superada únicamente por tres compañeras nacidas en 2005 (tres años mayores que ella). También participó en la categoría sub-18 otra de las atletas almerienses. Marta Sebastián, que logró su mejor marca personal en altura con 1,41m, peso con 8,47m y 800ml con unas cifras de 2’51”08, mientras que consiguió en 60mv una puntuación de 10”55 y longitud 4,90m. Acabó, de esta forma, en la cuarta posición de su categoría con 2.550p. Desde la EDM Atletas de Almería, Antonio Zarauz, manifiesta que conocen “el camino a seguir y seguiremos trabajando como hormiguitas con la máxima ilusión y ambición, pero con humildad y paciencia, pues lo más importante es disfrutar del proceso”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

