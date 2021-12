Capital Laynez anuncia la continuidad de los talleres de inserción social y empleabilidad miércoles 08 de diciembre de 2021 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha compartido con “más de 30 mujeres valientes, con ganas de aprender y de trabajar” un curso de costura en Los Almendros La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha anunciado que el Ayuntamiento de Almería dará “continuidad” a los talleres para mujeres en zonas en riesgo de exclusión para seguir contribuyendo desde la administración local a “su inserción social y laboral”. Lo ha hecho durante su visita al Centro de Integración Social (CIS) de Los Almendros, donde más de una treintena de mujeres “con muchas ganas de aprender y de trabajar” participan en el taller de costura ‘Tejiendo la inclusión, bordando la ilusión’. “Para el Ayuntamiento de Almería es una satisfacción ver la gran participación que están teniendo estos cursos y el entusiasmo con el que vienen estas mujeres”, ha explicado Laynez, que ha agradecido la colaboración de las asociaciones Camelamos Naquerar y Pétalos de Almendro, “motores” de esta actividad. El curso de costura subvencionado por el Área de Familia se ha desarrollado en tres barrios de la ciudad: Los Almendros, Piedras Redondas y Los Ángeles, y han llegado a un total de 58 mujeres, en su gran mayoría mujeres en edad de trabajar, aunque también algunas jubiladas con el objetivo de ofrecerle una opción lúdica. Una de estas alumnas es María Muñoz Santiago, quien ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por este curso. “Estamos muy contentas con el curso de costura porque tenemos muchas granas de aprender y tener con esto una salida laboral”, ha señalado, al tiempo que ha pedido que “haya más cursos de este tipo”. Y así será, ya que este mismo mes de diciembre habrá un nuevo curso de clases de ganchillo y punto para que las alumnas de Los Almendros puedan aprender a confeccionar prendas de invierno. Durante la visita, Laynez ha podido comprobar los avances que las alumnas han desarrollado con este curso, dándole una vida nueva a las prendas de vestir y también creando sus propias confecciones que han mostrado muy orgullosas a la edil, a quien le han regalado dos delantales diseñados por ellas mismas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.