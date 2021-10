Capital Laynez asiste en el Teatro Apolo a la Gala por el Día de la Salud Mental miércoles 06 de octubre de 2021 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación ha agradecido al Consejo Pro-Salud Mental de Almería, a sanitarios y otros colectivos sociales su “compromiso máximo” con los enfermos y sus familias



La concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha asistido este miércoles en el Teatro Apolo a la gala por el Día de la Salud Mental. Una efeméride marcada cada 10 de octubre en el calendario sociosanitario de Almería y que pretende acercar el programa de salud mental ‘Almería Sana’ a la sociedad en general. Se trata de la divulgación de la enfermedad mental basada en la información, el respeto y una visión alejada de cualquier estigma. De ahí que la concejal haya hecho hincapié durante su intervención en el “gran trabajo” del Consejo Pro-Salud Mental por frenar el estigma social de enfermos y familias.



En este marco, y siempre de la mano de la iniciativa ‘Almería Sana’, la concejala ha mostrado el “compromiso máximo” del Ayuntamiento con quienes trabajan en favor del respeto y el conocimiento de una enfermedad que, “como cualquier otra, no se elige”, ha señalado Laynez, que ha puesto de relieve la importancia de “la comprensión social” como factor fundamental en la superación de la enfermedad mental. Y si no es posible la superación, sí en la posibilidad de sobrellevarla de forma que el paciente esté plenamente integrado en la vida social de la ciudad.



Desde el escenario del Teatro Apolo, la gala ha transcurrido con la proyección de vídeos del Consejo Pro-Salud Mental, con lectura de poesía, actuaciones musicales y la lectura del manifiesto por el Día de la Salud Mental. Pro-Salud Mental El Proyecto ‘Almería Sana’ es una iniciativa del Consejo Pro-Salud Mental de Almería que pretende mejorar la Salud Mental de la población almeriense y que cuenta con el apoyo de la delegación territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación de Almería. “Un proyecto que se mantiene vivo y que ha ido avanzando significativamente en los últimos años”,de la mano del Hospital Universitario Torrecárdenas.



Este Consejo, constituido hace nueve años, incluye, entre otros, asociaciones de usuarios, familiares y profesionales de salud mental, la Universidad de Almería, la UNED, FAISEM y la UGC de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas.

