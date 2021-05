Capital Laynez felicita a la asociación de fibromialgia y fatiga crónica miércoles 12 de mayo de 2021 , 17:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia ha participado en los actos organizados en la Plaza Vieja por el Día Internacional de la Fibromialgia, una jornada para “reivindicar investigación, mejor atención y más sensibilización”





La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería (Afial) por “o mucho que se preocupan y ocupan sus integrantes y junta directiva por dar visibilidad a los problemas sanitarios, sociales y, a veces, también laborales, de quienes padecen esta enfermedad”.



Coincidiendo con el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica y acompañada por los concejales Carlos Sánchez y Diego Cruz, además de por otros representantes de grupos políticos municipales, de la diputada provincial, María Ángeles Martínez, del presidente de FAAM, Valentín Sola, de la presidenta de Afial, Paqui Quesada, y de otros miembros de la entidad, Paola Laynez ha reiterado el interés del Ayuntamiento de Almería por hacer suyas las reivindicaciones del colectivo.



Unas reivindicaciones que inciden en incentivar y fomentar la investigación, obtener atención integral y formación específica y, sobre todo, por hacer visible una enfermedad que muchas veces no se ve y suma al sufrimiento la incomprensión de la sociedad. Así lo han leído en un manifiesto varias socias de Afial que han hecho este miércoles 12 de mayo de la Plaza Vieja el escenario de sus demandas.





Apoyo municipal

Además de animar a los socios de Afial a continuar “con tantas ganas de ayudar” como tienen y “con tanta fortaleza” para seguir tendiendo la mano a pacientes y familiares, la concejala de Familia ha subrayado lo inquietos que son los miembros de la asociación que, “en el momento en el que se pudo durante esta pandemia y con todas las medidas de seguridad, retomaron terapias con el apoyo del Ayuntamiento de Almería”.



Una inquietud que también ha destacado la diputada provincial María Ángeles Martínez, que ha puesto en valor el trabajo de la asociación con todas las personas que padecen fibromialgia. “Desde la Diputación de Almería estamos implicados con el tejido asociativo de la provincia ya que nos ayudan a construir una sociedad más justa e igualitaria. Además actualmente estamos trabajando en un proyecto con Afial para fomentar el conocimiento de la fibriomalgia entre todos los almerienses. La empatía, comprensión y sensibilización de toda la sociedad son cruciales para entender a las personas que padecen la enfermedad y a sus familias”.



La presidenta de Afial, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento de la capital por “la ayuda y el apoyo recibido durante el 2020” y el que a día de hoy todavía reciben. Un apoyo que les ha permitido desarrollar diferentes programas de intervención. Un apoyo que, ha dicho Paqui Quesada, notan también los socios de Afial de la Federación FAAM. Su presidente, Valentín Sola, ha recordado cómo esta asociación es una de los 17 colectivos que integran FAAM y a los que se presta servicio y apoya de cara a lograr sus objetivos. Objetivos que no son otros que mejorar los planes de atención sanitaria y de cobertura social como pasos necesarios para mejorar la calidad de vida de quienes padecen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

