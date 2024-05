Almería Le juzgan por matar al tío de su pareja Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 04 de mayo de 2024 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo sacó del vehículo y le propinó una paliza mortal La Sección Segunda de la Audiencia de Almería se reunirá el próximo 22 de mayo para la vista oral con jurado popular contra un hombre acusado de asesinar a golpes al tío de su pareja en agosto de 2021. El juicio se desarrollará en cuatro sesiones, con la última sesión programada para el 27 de mayo. Según el escrito de acusación, el procesado viajaba en un vehículo con el tío de su pareja sentimental por la autovía A-7 cuando, sobre las 16:00 horas del 21 de agosto de 2021, sacó a su acompañante del coche y le propinó "numerosos" puñetazos y patadas mientras la víctima se encontraba inmóvil en el asfalto. La víctima sufrió graves lesiones y fracturas, incluyendo la rotura del colon y una hemorragia interna, lo que le provocó un prolongado dolor y la pérdida total o parcial de la conciencia. La víctima falleció a causa de un shock traumático e hipovolémico sobre las 16:17 horas. El fiscal acusa al procesado de un delito de asesinato y reclama una pena de 24 años de prisión y el pago de una indemnización de 120.000 euros a la hija del fallecido. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

