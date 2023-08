Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Legislatura del democratismo Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por sábado 19 de agosto de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado día 17 de agosto de constituyeron las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, la Cámara baja y la Cámara alta, respectivamente, con el nombramiento de sus presidentes y miembros integrantes de las correspondientes Mesas integradas por los vicepresidentes y secretarias, conforme al artículo 72 y ss. de la Constitución Española de 1978 y el propio Reglamento de ambas Cámaras y demás normas concordantes y de aplicación que se encuentran para los interesados recogidas en sus Web oficiales para evitar cualquier tipo de “fake news”. Desde una perspectiva deontológica, desde la propia praxis institucional, no puede entenderse con el humilde sentido común, que un partido político, el tercero en número de parlamentarios del hemiciclo en la Carrera de San Jerónimo – 33 señorías-, ningún miembro de esta formación democrática, que personifica a 3.033.744 ciudadanos y ciudadanas, se encuentre representado en la Mesa del Congreso de los Diputados. Sin embargo, sí se encuentren en el citado órgano colegiado con espíritu democrático atrofiado, representados con menos escaños y votos los secesionistas e independentistas, que pretenden con su participación llevar a puro y debido efecto el implementar con operatividad geopolítica, la ruptura, no solo de la unidad territorial de España, sino una quiebra o vulneración de los nueve artículos que integran el Título Preliminar de la Carta Magna. Pero además, nadie ya se esconde entre bambalinas de nada ni de nadie, viva la libertad de pensamiento y expresión, faltaría más en donde se encuentra plasmada y reside la soberanía popular, los sentires democráticos. Llegado el momento de realizar el juramento o promesa para que el escaño sea ocupado en plenitud de derechos y deberes, los integrantes de los grupos nacionalistas en su promesa han pasado del escueto “por imperativo legal” a dar un panegírico de consideraciones, observaciones o matices en virtud de los cuales prometen, pero que no prometen, ni juran, porque es una auténtica entelequia, una falacia, en lo que se ha convertido este ritual litúrgico de solemnidad cuasi romana. Menos mal, que no fueron los 350 miembros los que aprovechándose de decir “Si, juro” “Si, prometo” a la pregunta reglada ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? les dio por canturrear una serie de cuestiones verbales imitables a un salmo agnóstico responsorial. Un ejemplo claro de hasta dónde llega la mentira compulsiva y piadosa sin efectos jurídicos algunos, convirtiéndose la toma de posesión en una opereta teatral. Pero sí no teníamos poco, sin adentrarnos en los compromisos adquiridos por determinados miembros de la Mesa para que pudiesen ser elegidos éstos y no otros, nos encontramos con la siguiente falta de respeto y educación al Jefe del Estado y con ello una vulneración a lo dispuesto en el artículo 99.1 de texto constitucional, al no poder ejercer el Jefe del Estado de forma completa e integral sus funciones constitucionales ante la ausencia en el Palacio de la Zarzuela de los representantes de los partidos políticos nacionalistas -Junts, ERC, Bildu y BNG-, lo que lleva implícito esta falta de cumplimiento constitucional el sesgar o menoscabar las funciones del Rey para poder proponer con una visión real, no ficticia, a un candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno por conducto de la Presidencia del Congreso. En fin, con la lengua vehicular de los españoles, parecen estas “cosillas” nimiedades, pero no lo son, tiempo al tiempo, esta legislatura del democratismo, la convertirán en constituyente, al igual que aconteció en febrero de 1931 tras unas elecciones municipales, para dar un golpe de timón y pasar a una situación que por su incertidumbre populista y querencia marxista no es nada halagüeña para los intereses del conjunto de los españoles, que solo desean vivir o sobrevivir en paz y en libertad, y otros, también en gracia de Dios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael Leopoldo Aguilera 3 artículos Todos los firmantes