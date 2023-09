Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Liberales o proteccionistas Vicente García Egea Más artículos de este autor Por jueves 14 de septiembre de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las famosas e históricas ¨Matildes¨ están poniendo de manifiesto las posiciones liberales o proteccionistas de políticos, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos en general, como consecuencia de esta gran operación bursátil, que como explicaré a continuación no puede sorprender a nadie que siga un poco la información de los mercados. Saudí Telecom Company (STC Group) ha anunciado la compra de una participación del 9,9% de Telefónica por un importe total de 2.100 millones de euros, la compañía lo ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). STC se convierte así en el primer accionista de la teleco, pasando a ser segundo BBVA con un 4,9%, que fue quién propuso al presidente actual José María Álvarez-Pallete, seguido de Black Rock y Caixabank. Tras el anuncio la pasada semana, la acción de Telefónica subió un 2,5%, en línea con el comportamiento de los ADR de la compañía en USA. La operación cumple con la nueva normativa anti OPAS, aprobada por Real Decreto del Gobierno de España en Julio, esta normativa restringe la entrada de compañías en empresas estratégicas para el Estado al 5%, respecto a la norma general del 10%. Y cumple porque STC ha adquirido acciones por valor de un 4,9% y el 5% restante lo ha adquirido en derivados financieros, de modo que únicamente tiene derechos de voto sobre el 4,9%, de este modo no necesita autorización gubernamental. Sí necesitaría esta autorización si quisiera posteriormente convertir los derivados financieros en acciones. Luxemburgo como siempre entra en escena, STC constituyó este 2023 en el Gran Ducado,Green Bridge Investment Company SCS, una entidad que actuó a través de la gestora de fondos de capital riesgo (Green Bridge Management S.à.r.l.), también constituida por ellos en Luxemburgo, para adquirir el 4,9% de las acciones de Telefónica y celebrar un acuerdo de compraventa contingente sobre otro 5% de títulos de la mercantil española. Y todo ello, con el objetivo de ahorrar impuestos al repatriar los beneficios por dividendos. Luxemburgo sigue jugando su papel, para tener o sacar capital de la UE y sigue aprovechando la constreñida y pacata política económica europea. ¿Quién hay detrás de STC? Pues el Fondo Saudí de Inversión Pública PIF, propietario del 64% de las acciones de STC y que ha entrado en empresas como Uber, Softbank o Nintendo y en el fútbol de élite, como propietaria del Newcastle United. En última instancia este fondo de inversión estatal está controlado por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán. No es el primer caso, Emirates Telecommunications Group, de Abu Dhabi, es también el primer accionista de Vodafone con una participación que ronda 14%. Fuera del sector de las telecos, Qatar, a través de su fondo soberano, entró en 2011 en Iberdrola y cuenta con un 9% del capital de la eléctrica. Su aerolínea, Qatar Airways, aglutina más del 25% de IAG, propietaria de Iberia y British Airways. ¿Por qué se ha producido? La capitalización de la teleco saudí es de unos 49.000 M de euros, duplica la de Telefónica, que está en torno a los 21,000 M de euros. Estamos asistiendo a un lento retroceso de las telecos europeas. La decadencia se deja ver en las posiciones de las propias operadoras y, en el caso de Telefónica, es muy claro. El grupo llegó a tener participaciones cercanas al 10% en operadoras como Telecom Italia, Portugal Telecom o China Unicom. Ahora, pocos años después, es una empresa árabe la que adquiere un 10% de Telefónica casi a precio de saldo. En septiembre de 2013, Telefónica cotizaba por encima de 11 euros, a pesar de que las matildes ya habían sufrido la corrección derivada de la crisis financiera. Ahora, los títulos cotizan en por debajo de los cuatro euros, es decir, han perdido más de un 65% de su valor. Con 11 euros, la capitalización bursátil de Telefónica superaba los 63.000 millones de euros. Evidentemente la UE necesita reformas urgentes, para poder competir mínimamente con economías mucho más competitivas en estos momentos. Europa debe avanzar muchos más rápido y no solo a nivel económico, también político, es prioritaria la necesaria y efectiva unión política europea para frenar esta sangría. Sin caer en el fundamentalismo liberal, Europa requiere más libertad y menos restricciones a fusiones, fiscales y de cotización en otras bolsas, más acuerdos de libre comercio y menos proteccionismo. Ya estamos viendo lo que produce esta política adoptada por la Unión Europea, decadencia. Siempre me gustar recordar esta frase que aprendí en mi etapa de estudiante de Philip Kotler, ¨Toda compañía debería trabajar duro para hacer que su propia línea de productos quede obsoleta, antes de que lo haga la competencia.¨ Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 16 artículos Todos los firmantes