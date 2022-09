Capital Licitada la demolición de 17 inmuebles para despejar la vista a La Alcazaba y la Hoya martes 06 de septiembre de 2022 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación las obras para la demolición de 17 inmuebles situados entre las calles Viña y Hércules, lo cual permitirá despejar el espacio existente frente al Parque de la Hoya y el baluarte del saliente de La Alcazaba dentro de los planes municipales de regeneración y revitalización del entorno del monumento y el casco histórico de la capital. Los trámites para esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 219.955,83 euros y un plazo de ejecución de dos meses, se han puesto en marcha mientras que el Ayuntamiento, de forma paralela, trabaja en completar el proceso de expropiación para hacerse con la titularidad de todas las fincas, para lo que la Gerencia Municipal de Urbanismo cuenta con una partida en el presupuesto de cerca de 1,1 millones de euros, según han especificado a Europa Press fuentes municipales. En este sentido, desde el Consistorio han asegurado que existe un acuerdo "total" con prácticamente con todos los propietarios para la adquisición de las parcelas y las viviendas a través del procedimiento reglado de expropiación, por lo que se espera contar con el grueso de las casas antes del inicio de las obras de demolición, cuyo plazo para presentación de ofertas acaba el próximo 26 de septiembre. Las edificaciones incluidas en el proyecto de demolición forman una manzana, por lo que no tienen edificaciones colindantes. El Ayuntamiento ya contaba con cinco viviendas antes del verano, por lo que debía hacerse con otras once viviendas unifamiliares y seis propiedades plurifamiliares así como con un local comercial correspondiente al edificio de la calle Hércules en esquina con calle Almanzor. La superficie total afectada por el procedimiento de expropiación es de 1.751 metros cuadrados. En general, las edificaciones constan de planta baja, excepto algunos casos que cuentan con primera planta y un edificio que también cuenta con segunda y tercera planta, además de la cubierta. La estructura es de hormigón armado, cubierta plana, con tabiques, y materiales de calidad baja, con una antigüedad de más de 90 años y de más de 50 años en el caso del edificio de mayor altura. La carpintería de puertas y ventanas, es de madera, con rejas metálicas en la planta baja. Las obras podrían iniciarse hacia final de año, según las previsiones municipales. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ya destacó la importancia de esta actuación dentro del proceso de "transformación" del entorno de La Alcazaba al dar continuidad al conjunto de proyectos "que se han ejecutado, están ejecutándose y se van a ejecutar sobre la zona" como la prolongación de la calle Pósito con la calle Almanzor, los jardines mediterráneos de La Hoya o la mejora de la accesibilidad, recuperación urbana y paisajística para hacer de San Cristóbal "un gran mirador". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

