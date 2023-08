Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Lleno en la primera parada de la ruta ‘Cuéntamelo en Almería’ sábado 05 de agosto de 2023 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Plaza Marqués de Heredia acogió en la tarde de ayer, viernes, el primer cuentacuentos, que continuará el 9 de agosto en Cabo de Gata Faltaban quince minutos para el cuentacuentos y los niños y niñas comenzaron a sentarse en la alfombra roja, mientras los actores revisaban los últimos detalles, Había ganas de escuchar historias y pasar una hora divertida entre los más pequeños y también por parte de sus padres. En un mundo dominado por la tecnología digital, esta actividad es un oasis de sosiego para disfrutar de forma reposada con los cuentos y los juegos de toda la vida. A las ocho en punto comenzó ‘Cuéntamelo en Almería’, la ruta de cuentacuentos para el mes de agosto, creada por Consultora Contraportada para el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería. Lleno absoluto de unos pequeños que se lo han pasado genial.

La primera parada se ha centrado en el cine, y para tal fin ha participado en el cuentacuentos Indalecio Jones, el ‘doble’ de Indiana, con gran experiencia en los rodajes celebrados en Almería, quien les ha explicado a los pequeños la relación de la ciudad con el cine, y cómo Harrison Ford y Sean Connery, dirigidos por Steven Spielberg, “rodaron aquí al lado, en el Claustro de la Escuela de Artes”, entre otros escenarios de la ciudad y provincia, y que el Paseo de la Fama, frente al cuentacuentos, está repleto con las estrellas de profesionales del cine que han participado en películas con localizaciones almerienses”. Indaliano ha estado acompañado por el policía local Vicente Pascual para ‘poner orden’, pues ya se sabe la expectación que genera el cine. Los niños y niñas se adentraron, seguidamente, en una aventura con Indalecio Jones. “Resulta que debajo de esta plaza está un pasadizo, los refugios de la Guerra Civil, y ahí hay una sopera y un cazo”. Juntos han ido en busca de ‘La sopera y el cazo’, que les ha trasladado a un país imaginario, con la aparición de las marionetas de dos príncipes muy buenos y una malvada bruja. Una representación con dos actores, marionetas, risas, mucha curiosidad, disputas entre dos reinos, mucho cine e ilusión entre los más pequeños, que también ha divertido a los padres. Y, por supuesto, como todo cuento, con una moraleja: los conflictos se resuelven hablando y con buena convivencia entre todos. Tras el cuento, muy aplaudido, los niños y niñas han participado en varios juegos tradicionales, como el globo o ‘un, dos tres, chocolate inglés”. El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, explicó, en la presentación de la iniciativa promovida por la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), que “esta ruta de cuentacuentos se realiza en espacios mágicos de nuestra ciudad y cuenta con personajes muy vinculados a Almería y a su historia. Desde el Ayuntamiento de Almería no podemos sino apoyar este tipo de iniciativas que son un valor cultural e histórico para los más pequeños de nuestra casa y que, además, dinamizarán las principales plazas de la capital durante este agosto.

Próxima cita en Cabo de Gata Tras comenzar en la Plaza Marqués de Heredia, la ruta ‘Cuéntamelo en Almería’ continuará el miércoles 9 de agosto, a las 8 de la tarde, con la presencia de un pescador en la Plaza de la Iglesia de Cabo de Gata, que narrará la relación de la ciudad con el mar. El viernes, día 11 de agosto, la Plaza del Mar de El Toyo acogerá este cuentacuentos que contará con un deportista de los Juegos Mediterráneo 2005. El miércoles 16, el Paseo Marítimo de Almería será testigo de los relatos de Guillermo Langle mientras que el martes 29 de agosto será un socorrista quien narre el cuentacuento en Costacabana. La actividad llegará a su fin el 31 de agosto en el Mirador de la Rambla con la presencia de Jesús de Perceval. Esta actividad es gratuita y pensada para toda la familia, especialmente los más pequeños. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

