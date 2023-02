Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lo que anticipa un año de invasión de Ucrania

jueves 23 de febrero de 2023 , 14:48h

Creo que muy pocas personas podían pensar que la Fedaración Rusa llegara a invadir Ucrania, y de quienes así temían, me atrevo a decir que casi ninguna consideraba que esa operación militar fuese a convertirse en una guerra que acaba de cumplir su primer año.

Una de las consecuencias que está teniendo la prolongación en el tiempo del conflicto es que el mundo vuelve a polarizarse como cuando la Guerra Fría, con dos bloques hegemónicos y algunos satélites alrededor, pero con grandes diferencias.

Una de esas diferencias es, por ejemplo, que a un lado quedan los comunistas de China, los capitalistas de Rusia y la teocracia de Irán; al otro están los Estados Unidos y la Unión Europea, pero a su lado, de un modo más o menos definido, todas aquellas repúblicas que tras sufrir dictaduras filosovieticas dijeron “nunca más”, y corren a pedir su ingreso en la OTAN y en la UE.

Obviamente la cuestión es más compleja, pero sirve para perfilar la situación en la que estamos y a la que podemos abocarnos si la guerra no acaba pronto y bien, y por bien me refiero a que los rusos saquen sus zarpas de oso de Ucrania.

Las consecuencias económicas las venimos sufriendo desde que comenzó esta historia, pero de nuevo, las democracias liberales se están mostrando más fuertes que las dictaduras, y eso es un alivio para quienes estamos a este lado de la raya. Son más fuertes porque son menos corruptas… porque en las dictaduras la corrupción está entroncada en el sistema.

Hemos visto desde el inicio de la guerra cómo el ejército ruso no era ni de lejos lo que parecía, no solo eso, seguramente no era ni remotamente lo que el propio Vladimir Putin creía, porque en eso, como en tantas otras cosas, en las dictaduras se tiene tanto miedo al caudillo que no se le dice la verdad, y luego pasa lo que pasa, que los tanques están obsoletos y sin combustible porque lo revenden los generales, o soldados no tienen ni balas ni comida… porque la revenden los generales, y los generales son generales no por ser los mejores en lo suyo, sino por ser los mejores aduladores del generalísimo.

En las democracias liberales, o sea en las de verdad, claro que hay personas corruptas, y claro que se intenta manipular a la opinión pública desde los medios de comunicación, pero la pluralidad de voces nos acerca mucho más a lo que podríamos llamar verdad.

Es por eso que lo que se está jugando en Ucrania no es solo la invasión de un país, y sus consecuencias no son solo económicas. Allí se está decidiendo entre libertad y tiranía, por lo que tampoco la solución es dar acogida a todos los refugiados ucranianos que quepan, sino dotarlos de todo aquello que necesiten para vencer, y si EEUU y Europa deben implicarse más, que se impliquen, y si a nosotros como ciudadanos, eso nos cuesta aguantar la crisis… pues tendremos que aguantarla, no hay otra, porque es una cuestión de supervivencia.

Ucrania está dando un ejemplo al mundo por su coraje en la figura de su presidente Zelensky, pero también “este lado” está dando ejemplo de cómo la inteligencia militar es capaz de ganar una guerra frente a quien presume de poderío armamentístico.