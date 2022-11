Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La Navidad de Almería viene con sorpresas lunes 21 de noviembre de 2022 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Vázquez, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la presidenta del Puerto, Rosario Soto, ha ofrecido las claves de una programación para todos tipo de públicos La ciudad de Almería ya está lista y cuenta los días para meterse de lleno en la celebración de la próxima Navidad y lo hará con un programa de más de cincuenta propuestas culturales, además de mucha actividad en la calle, que se convertirá en punto de encuentro en distintos emplazamientos y “con una mezcla de tradición y modernidad con la que queremos competir como destino navideño, con una amplia gama de actividades atractivas y orientado para toda la familia”, ha asegurado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en la presentación de esta mañana en el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’, donde ha estado acompañada por el concejal delegado del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto. Tal y como ha definido Vázquez, “el programa está pensado para que los almerienses conecten con lo verdaderamente importante, que es ver la ilusión de los más pequeños, compartir buenos momentos, las reuniones con familia y amigos y sentirse feliz de vivir en una ciudad como la nuestra, con una Navidad que será abierta, inclusiva y muy participativa”. Para ello, se han preparado medio centenar actividades, además de otras citas clave. Empezando por la inauguración del alumbrado extraordinario, que será el viernes, 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Puerta de Purchena, con un espectáculo de luz y sonido, con la música en directo de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y, posteriormente, a las 20.30 horas con el estreno del gran atractivo luminoso de la Catedral, “donde se ubicará un castillo en 3 D con embovedados transitables que tendrá una altura de cinco metros. Un juego de luces y música que tendrá desde ese día pases diarios a las 7, 8 y 9 de la noche y que será un atractivo más para que las calles del centro se llenen de vida durante estas semanas”, ha dicho la alcaldesa. Un gran atractivo que se añade a la iluminación extraordinaria que contempla, entre otros, 16 arcos y 80 motivos luminosos en el Paseo, que contará con otros 30 motivos tridimensionales; 15 arcos en el Obispo Orberá y Avenida Federico García Lorca; un almendro de seis metros en Plaza San Sebastián, y así hasta 200 arcos y más de 50 motivos luminosos más en calles como Javier Sanz, Reyes Católicos, Rueda López, Marqués de Comillas, Méndez Núñez, San Francisco de Asís, Ricardos, Jovellanos, Las Tiendas, Avenida de la Estación… así como en las principales plazas del centro. “Será un alumbrado que persigue la máxima eficiencia energética y que tendrá, tal y como acordamos con comerciantes y hosteleros, un horario de 6 de la tarde hasta la medianoche todos los días y hasta la una, dos horas menos de lo previsto inicialmente, en fines de semana y festivos”. Puntos de encuentro en las calles La Navidad en Almería tendrá en AlmeriPark otro de los grandes atractivos consolidados tras el éxito del pasado año, gracias a la colaboración del Puerto de Almería, que se suma de nuevo a nuestra programación celebrando actividades con parque de atracciones en su Muelle de Levante desde este sábado, 26 de noviembre, hasta el 8 de enero. Tal y como ha detallado María del Mar Vázquez, “se ha mejorado e invertido en mayor calidad, se han añadido dos portones de entrada y salida y además tendrá un fuerte componente solidario e inclusivo, con tres días sin ruido y apertura también el 27 por la mañana, además de establecer varios días de recogida de alimentos”. Habrá más atractivos, como las proyecciones de luz en el Parque Nicolás Salmerón, del 5 de diciembre al 6 de enero, con el nombre de “Posidonia, Un Mar De Luz’, con distintos pases horarios. La Avenida Federico García Lorca será otro encantador punto de encuentro para las compras y la diversión, con el mercado navideño hasta el 8 de enero, y también Tobogán Gigante y Pista de hielo. Y no pueden faltar las mejores tradiciones, como la del Belén Municipal, que se podrá visitar en el Museo de la Guitarra desde este fin de semana hasta el 6 de enero. “Almería seguirá siendo para nosotros la mejor ciudad donde se come de España, y buena culpa de ello la tiene Sabores de Almería, por lo que volveremos con una nueva edición de la Feria Sabores de Almería del 2 al 8 de diciembre en la Plaza de la Constitución, de la mano de Diputación Provincial”, también ha informado la regidora. Una Navidad para vivir en la calle y por eso habrá muchas más iniciativas como un ciclo de una decena de conciertos que se repartirán entre Puerta de Purchena, Plaza de las Velas y Mercado Central, con bandas de Cornetas y Tambores, Coro del Conservatorio, los ganadores del concurso de villancicos que será previamente en el Auditorio el día 18, con dos zambombas flamencas y otros dos conciertos de Los Vinilos. “Navidad es tiempo para los más pequeños y por eso, con motivo del inicio de las vacaciones escolares, el Paseo contará del 22 al 30 de diciembre con juegos, talleres y actividades para toda la familia”. Será de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas con el nombre de “Un Paseo de Navidad”. Los pequeños tendrán otro punto de actividad en la Biblioteca Central José María Artero, con cuentacuentos y bebecuentos, con magia en el Apolo el 14 de diciembre, además de contar con una nueva edición del Festival de Teatro Infantil, con cinco propuestas del 2 al 4 de enero. Propuestas escénicas y espectáculos Una buena Navidad también precisa de una amplia gama de propuestas de espectáculos y, entre otros, se contará con la gran carpa del Circo de los Horrores (del 1 al 6 de diciembre), Ara Malikian (día 2), “El cascanueces” con el Ballet de Kiev (día 3), el flamenco de Farrucos y Fernández (día 4), Niño Josele (día 16) y la Zambomba Jerezana con Lela Soto (día 17) y la Noche de las candelas en el Mesón Gitano (día 23). No faltará la doble cita con la OCAL, con el concierto de Navidad (día 18 en la Catedral) y el de Año Nuevo en el Auditorio. También habrá varias propuestas con el mejor teatro, con cita con el programa delicatesen y “Recuerda”, el 1 de diciembre en el Apolo, y con Imanol Arias y la obra “Muerte de un viajante”, el 11 en el Auditorio. Entre otras citas también destaca el doncierto solidario de Manu García (día 11) Homenaje a Los Beatles (día 18), Malas Compañías (día 23), Grupo Almenara (día 27), Cómicos fin de año (día 30) o el ballet ‘La Bella Durmiente’ (día 3 de enero). Además “otra novedad con la que queremos llegar a otro tipo de públicos, será el salón del manga, del videojuego y la cultura alternativa en Almería OnGame, que será los días 6 y 7 de diciembre en el Auditorio”, ha detallado María Vázquez. Gran cierre final con la Cabalgata Como es lógico, la programación de Navidad culminará con la esperada Cabalgata de los Reyes Magos. Saldrán de la Alcazaba y saludarán desde el Ayuntamiento. Comenzará su comitiva en Obispo Orberá, continuando por Puerta de Purchena, Paseo, Plaza Emilio Pérez y Avenida Federico García Lorca, terminando en el Anfiteatro, repartiendo ilusión y más de 13.000 kilos de caramelos. “Los emisarios de los Reyes Magos se darán a conocer en próximas fechas, pero estoy convencida que realizarán su cometido de llevar la ilusión a todos los niños y niñas de la ciudad con la dedicación con la que la realizan todos los años”, ha avanzado la alcaldesa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

