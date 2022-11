Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Lorenzo Mellado se hace cargo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Almería jueves 24 de noviembre de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este nuevo órgano simplifica los trámites para la resolución de conflictos y eleva los mecanismos garantistas en materia de contratación El titular del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Almería, Lorenzo Mellado Ruiz (Almería, 1971), ha tomado esta mañana posesión, en un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, con lo que comienza a operar este nuevo órgano municipal, especializado e independiente, que contempla entre sus competencias resolver los recursos especiales en materia de contratación de manera transparente e íntegra. Licenciado en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo, funcionario de carrera de la Universidad de Almería, con más de quince años de experiencia en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública, Mellado Ruiz cuenta con una dilatada y reconocida actividad docente e investigadora en esta materia, además de una extensa actividad investigadora en otros ámbitos del derecho administrativo, contando además con experiencia en la actividad de asesoramiento, prestación de servicios y colaboración interadministrativa. La creación de este nuevo órgano, avalada por la Ley Reguladora de bases de Régimen Local y la Ley de Capitalidad, se justifica en el volumen de expedientes de contratación existentes en el Ayuntamiento, que ha ido experimentando un crecimiento exponencial durante los últimos años, así como por la disponibilidad de trabajar con medios tecnológicos eficaces para afrontar su tramitación con unos gastos de gestión reducidos. También, por la necesidad de simplificar los trámites a los licitadores en los procedimientos administrativos para la resolución de los posibles recursos y por la intención del Consistorio de ampliar los mecanismos garantistas en materia de contratación. Hasta ahora, cuando se culminaba el procedimiento del recurso en el Consistorio, las empresas que se mostraban contrarias al resultado del proceso tenían que acudir al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en Sevilla, con la consiguiente demora en la resolución de los casos. Entre las competencias que se atribuyen al nuevo tribunal están las de conocer y resolver aquellos recursos especiales en materia de contratación o las de adoptar las decisiones sobre aquellas medidas cautelares o provisionales. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Almería queda constituido inicialmente como órgano unipersonal, incrementándose en el número de vocales nombrados por el Pleno si es que aumenta el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

