Almería Los almerienses son los que más se divorcian de Andalucía miércoles 10 de agosto de 2022 , 10:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), durante el año 2021 se produjeron en Andalucía 17.1191 disoluciones matrimoniales, un 17,5% más que en el año anterior. Del total de disoluciones, 16.267 fueron divorcios (95,0%), 843 separaciones (4,9%) y 9 nulidades (0,1%). Por otro lado, 283 de las disoluciones fueron de matrimonios entre personas del mismo sexo (el 1,7%). La tasa bruta de disoluciones fue de 2,0 por cada 1.000 habitantes (1,7 en 2020), por encima de la tasa nacional que se situó en 1,9 por mil. En la desagregación provincial, se observa que Almería presenta la mayor tasa (2,4 por mil), así como Jaén la menor (1,7 por mil). Disoluciones entre cónyuges de distinto sexo La duración media de los matrimonios disueltos fue de 16,6 años. Por provincias, este indicador tomó su máximo en Jaén (17,9 años) y el mínimo en Almería (15,7 años). En las sentencias de divorcio, las duraciones matrimoniales más frecuentes fueron de 4 y 5 años (4,4% y 4,3% respectivamente). El 17,8% correspondió a matrimonios con 5 años o menos de duración, y el 2,5% tuvo una duración de un año o menos. El 21,9% de las demandas de disolución matrimonial en Andalucía fueron presentadas por la esposa, mientras que en un 12,4% de los casos lo hizo el esposo. El 43,6% de los divorcios se produjeron en matrimonios que no tenían hijos menores, mientras que en el 27,3% existía un único hijo menor de edad y en el 25,2% existían dos. En el caso de las separaciones, el 54,3% no tenían hijos menores, el 22,8% tenían un único menor y el 18,2%, dos menores. En relación al total de sentencias con hijos menores, la custodia fue otorgada a la madre en el 61,2% de los casos de divorcio o separación (66,1% en el año 2020), al padre en un 3,7% (4,4% en el año anterior), fue compartida en el 34,8% de los casos (29,4% en el año 2020), y en el 0,3% se otorgó a otras instituciones o familiares (0,1% en el año anterior). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

