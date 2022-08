Capital Los cacharricos sin ruidos y con luces fijas para una Feria inclusiva domingo 21 de agosto de 2022 , 11:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Cultura y los feriantes repiten mañana lunes esta iniciativa, aplicada desde 2019, dirigida de forma principal a los niños con autismo y síndrome de Asperger Vuelve este año a la programación de la Feria una iniciativa que, puesta en marcha en 2019, ha acompañado la celebración de las fiestas que celebra nuestra ciudad en honor a la Virgen del Mar, patrona de Almería. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, y en colaboración con la Asociación de Feriantes de Almería, volverá a establecer un horario especial, mañana lunes, sin ruido y con luces fijas en el Recinto Ferial. Se quiere así visibilizar en la totalidad de las actividades que se llevan a cabo en el recinto la apuesta municipal por la inclusión y por una Feria dirigida a todos, en este caso una medida dirigida a los niños con autismo y síndrome de Asperger. Este horario inclusivo será desde las 19.00 y hasta las 23.00 horas. Con tal motivo, el Ayuntamiento de Almería reforzará la presencia de la Policía Local para que se cumpla esta iniciativa. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que “ésta es una medida con la que Almería dio un paso más en su día para hacer la ciudad más inclusiva y en el objetivo, como así trasladó nuestra alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, en la presentación del Pregón de este año, para que la de Almería sea, cien por cien, una feria abierta, participativa e inclusiva”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

