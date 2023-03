Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Los centros de reparto de Correos en Almería funcionan con normalidad viernes 10 de marzo de 2023 , 15:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Correos desmiente las acusaciones de SIPCTE, sindicato que solo tiene representación en todo el país de un 1,02% en Barcelona y Almería. Correos toma las medidas organizativas necesarias para garantizar plenamente la prestación de los servicios postales y de paquetería y la atención al público en Almería. La adecuación de los medios a las necesidades es una acción permanente para Correos en la que se aplican criterios de optimización y eficiencia, sin olvidar el compromiso con los niveles de calidad en la prestación del servicio postal universal que la Compañía debe alcanzar. Para ello, hay una previsión de contratos necesarios para atender ausencias planificadas por vacaciones del personal, así como para atender ausencias por enfermedad. Estas actuaciones se enmarcan en las medidas organizativas de la compañía para adaptar la plantilla a la evolución del tráfico de envíos, que es fluctuante, determinando las necesidades de personal necesario y equilibrando las cargas de trabajo en el conjunto de las unidades para conseguir una mayor racionalidad entre las distintas zonas de reparto, de manera que permita hacer frente a las cargas actuales, al mismo tiempo que se facilita la cobertura del absentismo y de otras contingencias que puedan surgir, con el objetivo de mantener los compromisos de entrega de los envíos en los plazos contratados con los clientes para cada tipo de producto y el respeto a las condiciones laborales del personal. En cualquier caso, la determinación de los recursos es una actuación dinámica, por lo que, si se detectan nuevas necesidades, se asignan los medios precisos para ofrecer un servicio postal universal que cumpla los requerimientos de calidad con los que está comprometida Correos. Correos garantiza la prestación de su servicio en las condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1). En cuanto a las notificaciones, Correos cumple con la normativa de entrega de notificaciones en toda la provincia de Almería. No han existido notificaciones caducadas en Almería y todas siguen sus correspondientes dos intentos de entrega en cumplimiento de la legislación de procedimiento administrativo vigente y los clientes cuentan con la información veraz y correcta del proceso seguido. La empresa apuesta por el empleo estable y de calidad, así como por el desarrollo profesional de sus empleados y empleadas. En este sentido, cabe recordar que en el periodo 2018-2021 se han incorporado a la organización 7.730 personas, 79 de ellas en la provincia de Almería, y ya está en marcha la convocatoria de otros 7.757 puestos, la mayor oferta de empleo público de Correos en décadas. Correos se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, sin privatización ni despidos. El objetivo es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales. Esta caída del postal, que ha llevado a pasar de una media de 11 millones de cartas al día a 4 millones, hace necesario un proceso de transformación del modelo de negocio para generar ingresos que en ningún caso supone un debilitamiento del servicio, ni cierre de oficinas, ni ningún proceso de despidos. Correos sigue apostando por el diálogo social continuo y el empleo estable. En Correos se sigue apostando por el diálogo social, en el que el objetivo principal es abordar los aspectos que más interesan a las empleadas y empleados de Correos sobre cuestiones laborales y que permitan poder llevar a cabo las nuevas líneas de futuro y potenciar los nuevos negocios. Correos vela por la seguridad y la salud de sus profesionales. Cualquier centro de trabajo de Correos, al inicio de su actividad, es sometido a la preceptiva evaluación de riesgos laborales que marca la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales. En ese sentido, los centros de trabajo son preventivamente evaluados por técnicos superiores del Servicio de Prevención propio de Correos. Para esa tarea, se cumplen los derechos de participación de los delegados de prevención provinciales que la normativa les otorga. Fruto de esa evaluación, cualquier riesgo que pueda afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores se recoge en el documento y se planifica su subsanación. Ante nuevas aperturas de centros de trabajo, toda la plantilla es informada y formada en materia de prevención de riesgos laborales, y correctamente dotada de los equipos de protección individual indicados en la evaluación de riesgos, equipos de trabajo y elementos auxiliares especificados, coordinación de actividades con terceras empresas, etc. Velar por la seguridad y la salud de los trabajadores es una cuestión prioritaria y principal dentro de la actividad diaria, en la que toda la compañía está implicada activamente. Correos sigue trabajando para ofrecer nuevos productos y servicios, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, y facilitar la vida a la ciudadanía. Noticias relacionadas SiPcte denuncia recortes de Correos en centros de reparto de Almería Una sentencia obliga a Correos a dar vacaciones a una cartero

