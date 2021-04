Opinión Los coches nucleares de Pedro Sánchez Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 19 de abril de 2021 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha decidido destinar la quinta parte de los 70.000 millones de euros que espera recibir de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en potenciar la introducción del coche eléctrico. Anuncia para este fin 13.500 millones de euros. La primera duda que se puede plantear cualquiera es si resulta tan relevante el coche eléctrico como ser objeto de tal inversión en una situación tan crítica como la actual. Pero claro, hay más preguntas, y otra es de dónde sale la electricidad de los coches eléctricos. Es decir ¿es más sostenible este tipo de combustible que el de origen fósil, gasolina y gasoil? Lo cierto es que la electricidad –y les invito a mirar cualquier factura porque aparece detallado- el 40% suele corresponder a energías renovables, lo que está muy bien, pero el 5% lo proviene del carbón, que no es precisamente sostenible, y más del 2% de energías fósiles, que tampoco son sostenibles, y sí, tenemos que comprar en el exterior ese fuel, pero también el gas natural que supone más del 21%, y cómo no, también compramos la energía nuclear, que supone el 22% de la energía que usamos. Es decir, apostar por el coche eléctrico significa hacerlo por la energía nuclear, lo que sigue siendo un sinsentido para un gobierno de izquierdas, porque la izquierda siempre ha sido antinuclear. No solo eso, es que además, por eso mismo costeamos el mantenimiento y el desmantelamiento de nuestras centrales nucleares que son propiedad de las compañías eléctricas, y las tenemos cerradas, mientras compramos esa energía a nuestros vecinos, como si un accidente allí no fuese a afectarnos en caso de producirse, y por si fuera poco, también pagamos para que guarden los residuos. También compramos el gas natural a nuestros vecinos del sur, y costeamos el sobrecoste de seguir produciendo el carbón. Por si fuera poco, la mitad de lo que pagamos en la factura de la electricidad son impuestos, más o menos lo mismo que en las energías fósiles. No estoy en contra de buscar energías alternativas al petróleo, todo lo contrario, pero parece un sinsentido destinar al quinta parte de todo el dinero que te aporta la Unión Europea para salir de la crisis, precisamente a que cambiemos de coche… parece un sinsentido condenarnos al monopolio energético eléctrico, con el riesgo que los monopolios suponen, como el del incremento de precios y el pacto entre las compañías… aunque tal vez la clave sea que precisamente las eléctricas tienen siempre un sillón disponible en su consejo de administración para políticos y familiares de éstos. Es sorprendente que al Gobierno no se le haya ocurrido que no hace falta dedicar tanto dinero a impulsar el coche eléctrico, ya que bastaría con una reducción en los impuestos de la electricidad, que es quizá la más cara de Europa y su precio lastra nuestros costes de producción industrial. Apostar por el coche eléctrico es, en realidad, hacerlo por el coche nuclear… lo que no estaría nada mal si nuestras centrales nucleares estuviesen a pleno rendimiento. ¿De verdad que lo que necesita España para salir de la crisis económica es tener coches eléctricos? ¿produciremos los vehículos generando empleo y valor añadido? ¿son españolas las empresas? ¿a los ciudadanos nos saldrá más barato el uso de la electricidad que el combustible tradicional, permitiendo que tengamos más ahorro disponible para gastar? ¿subirán los impuestos de la electricidad cuando no tentamos más opción que esa? Apostar por el coche eléctrico mientras mantienes las centrales nucleares cerradas es -y permítanme una comparación quizá excesiva pero ejemplo de hipocresía institucionalizada- como esos dirigentes políticos que tuvimos en los años ’80 que eran firmemente contrarios a la pena de muerte, pero luego… como el que no quiere la cosa… mandaban secuestrar y asesinar sin juicio alguno, a presuntos terroristas. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 717 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)