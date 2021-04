Opinión Los Cuentos Chinos del ferrocarril de Almería José Carlos Tejada Más artículos de este autor Por miércoles 28 de abril de 2021 , 17:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Erase que se era, unos políticos que cada vez que visitaban la provincia de Almería, prometían, prometían y volvían a prometer, promesas que ni ellos mismos se las creían.



Ya sabemos que en política lo de puedo prometer y prometo, en la gran mayoría de las ocasiones es un ejercicio de cinismo que se utiliza con demasiada frecuencia, esperando que los ingenuos ciudadanos se crean todos los mensajes que toca lanzar con determinada visita, bien en época electoral o aprovechando alguna de las que de manera habitual están programadas por el político de turno.



El caso es que llevábamos más de tres décadas, recibiendo mensajes, como que el Euromed iba a llegar para los Juegos del Mediterráneo del 2005, pero que si quieres, no llegó. Más tarde toco coger protagonismo al AVE y se construyeron los magníficos túneles de Sorbas( tapiados y sin saber una fecha exacta de apertura) y también se nos prometió que la alta velocidad para Almería estaba en la puerta de la esquina. Está promesa tampoco llegó, pero lo que si llego un nuevo cambio de Gobierno de nuestro país y la dolorosa crisis económica del 2008-2009, con lo que las obras se obras se paralizaron casi 10 años y no se movió ni un papel.



Con la llegada de otro nuevo Gobierno en España en el año 2018, se retomaron las licitaciones de los tres tramos de construir de la AVV en nuestra provincia y, con toda solemnidad se nos prometió, que la alta velocidad llegaría por fin en el año 2023. Pero tampoco pudo ser y de nuevo tuvimos que sumar otra promesa incumplida.



La última promesa política que sepamos, fue la del señor ministro José Luis Ábalos, que en su primera visita institucional en tres años desde tomó posesión de su cartera, nos prometió que para los años 2026 ó 2027 de verdad de la buena, veremos circular los trenes AVE en Almería, aunque no lo vimos, con mucho convencimiento a la hora de dar el dato.



Total que los cuentos chinos sobre el ferrocarril almeriense, se han ido sumando y darían para editar una gacetilla de las promesas que han ido realizando los políticos de distintos colores y distintas administraciones a los largo de los años y que finalmente se han incumplido de forma reiterada.



En fin como esto hay que tomarlo un poco a guasa( aunque no tiene ninguna gracia), desde la Mesa en defensa del Ferrocarril, vamos convocar del 1 al 31 de Mayo, un concurso sobre los Cuentos Chinos del Tren de Almería, donde pretendemos que los almerienses, que hacen gala de un aguzado ingenio y un demostrado sentido del humor, compitan con los representantes políticos que tanto han hablado y tan poco han cumplido con los diferentes proyectos ferroviarios pendientes en nuestra provincia. Los cuentos chinos se podrán mandar al correo



José Carlos Tejada Coordinador de la Mesa del Ferrocarril de Almería