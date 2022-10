Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Los ficus se quedarán en la Plaza de la Constitución martes 04 de octubre de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras la sentencia del TSJA noticiasdealmeria.com La portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha trasladado nuevamente este martes que se va a trabajar para modificar el proyecto inicial de diseño de la Plaza Vieja de Almería para "mantener los ficus" conforme a la sentencia del TSJA que obliga a dejar el arbolado, si bien por el momento "no hay fechas". Así lo ha trasladado la edil ante los medios tras conocerse el tercer fallo judicial, prácticamente similar a los dos anteriores, que concluye que el arbolado es "uno de los valores protegidos en la Plaza de la Constitución como elemento singular del conjunto histórico en que se encuadra". "La sentencia no ha sido ninguna sorpresa, ya teníamos dos en las que se había pronunciado el TSJA y lo que ha hecho ha sido seguir en la misma línea de la primera", ha indicado Martínez Labella ante el fallo que anula la modificación de la ficha de catálogo por la que se pretendía avanzar hacia una plaza diáfana.

La concejal ha asegurado que desde el equipo de gobierno se va a "respetar la decisión judicial" en el diseño final que se efectúe de la Plaza Vieja sin que, por el momento, se haya avanzado en un nuevo concepto, toda vez que la cuestión sobre el posible traslado al Parque Nicolás Salmerón del monumento a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos', conocido como 'El Pingurucho', se mantiene abierta.

