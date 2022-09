Almería Los gestores administrativos premian a la Subdelegación en materia de extranjería lunes 26 de septiembre de 2022 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración recibe el reconocimiento de los profesionales de Granada, Jaén y Almería El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha felicitado personalmente al jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre, galardonado por el Colegio profesional de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería por su trabajo en materia de extranjería. “En el ámbito de la extranjería, en las Subdelegaciones del Gobierno estamos en pleno proceso de cambio en la forma de trabajar, una auténtica revolución, como en tantas áreas de la administración, acelerado además por la pandemia. Este cambio viene dado por la presentación telemática de solicitudes, la tramitación electrónica de los procedimientos y los sistemas de identificación digital, que hacen innecesaria la comparecencia personal del extranjero en nuestras oficinas y la presentación en papel de documentos, algo que era tradicionalmente se venía exigiendo en este ámbito”, señala Hernández de la Torre. En el caso de las Subdelegaciones del Gobierno y de las Oficinas de Extranjería, este sistema se ha articulado a través de una plataforma denominada MERCURIO. Sin embargo, debido a la “complejidad” de los procedimientos en materia de extranjería, Hernández de la Torre reconoce que la implantación de esta plataforma no hubiera sido posible sin el concurso y colaboración de profesionales como los gestores administrativos “que asesoran, representan y preparan bien la solicitud de los ciudadanos extranjeros, para que la autorización de residencia y trabajo llegue a buen puerto con una resolución estimatoria, algo que para muchos extranjeros supone la clave de su futuro y de su trayectoria vital”, explica. En 2019, el Ministerio de Política Territorial firmó con el Consejo General de Gestores Administrativos un acuerdo que ha contribuido “enormemente” a que la plataforma MERCURIO sea hoy una realidad casi totalmente operativa. En Almería, la Subdelegación firmó un protocolo de colaboración con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería el pasado mes de abril, que reconoce el papel del Colegio oficial como interlocutor y colaborador con la Administración. “El objetivo último de la Subdelegación del Gobierno de Almería y de los gestores de Almería es exactamente el mismo, que se presenten solicitudes con la mayor calidad posible de manera que puedan dictarse con la mayor agilidad las correspondientes autorizaciones de trabajo y residencia en sus diferentes modalidades”, dice el jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación. Antonio Hernández de la Torre ha agradecido la “dedicación, profesionalidad y excelencia encomiables” del jefe de la Oficina de Extranjería de Almería, Javier Durán, y de todo su personal, funcionarios con mucha experiencia y gran conocimiento técnico y “que ejerce sus funciones también con una gran dedicación”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

