Deportes Los hermanos Javier y Juan Antonio Pedrosa en la Superliga de Voleibol miércoles 14 de abril de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura ha recibido a los árbitros en el Patronato Municipal de Deportes, junto al delegado de la Federación, Juan Docio



Almería puede presumir de ser una ciudad del deporte por la calidad de las instalaciones municipales deportivas. Pero también, por las aptitudes de sus deportistas y profesionales que dan forma al mundo del deporte. Como es el caso de Francisco Javier y Juan Antonio Pedrosa, dos árbitros y hermanos que desempeñan su trabajo en la élite del voleibol.



Por ello, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido en el Patronato Municipal de Deportes a los dos hermanos junto a Juan Docio, máximo responsable de la Federación de Voleibol en Almería para felicitarles por la trayectoria que están llevando.



Juanjo Segura ha trasladado su felicitación desde la casa de los deportistas almerienses porque “es un honor para todos contar con grandes profesionales como estos dos árbitros en la Superliga de Voleibol”. Asimismo, les ha deseado “todo lo mejor, tienen nuestro apoyo desde el Patronato Municipal de Deportes. Es un orgullo que paseen el nombre de Almería en el territorio nacional” y ha culminado agradeciendo “la labor de Juan Docio desde la federación con el voleibol”.



Francisco Javier Pedrosa, por su parte, ha detallado que es “árbitro de Superliga masculina y femenina desde hace 2 años”. Un trabajo que dirige desde la máxima categoría con su hermano, “formamos un equipo arbitral y es un hecho peculiar, estoy muy contento de disfrutar de los partidos viajando por diferentes ciudades, nosotros utilizamos el arbitraje como un hobbie al cual le damos pasión y la máxima profesionalidad posible porque no olvidamos que en nuestro día a día no es nuestro trabajo”.



A su lado, Juan Antonio, ha especificado que es árbitro nacional “desde hace un año, es una alegría para nosotros poder desempeñar este trabajo que le dedicamos mucho tiempo, siempre llevando a Almería y la delegación por delante”.



Juan Docio, delegado de la Federación de Voleibol, ha reflejado que “la delegación siempre tiene como meta el potenciar todas las bases y jóvenes a través de los equipos. Son 400 niños entrenando diariamente y de ahí saldrá la cantera, que ha tenido siempre Almería a través de la institución Unicaja. Hay una buena élite de árbitros y queremos potenciarlo con unos cursos que se hacen todos los años, es muy importante que sigan trabajando para llegar a lo máximo que es Superliga como son estos dos hermanos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

