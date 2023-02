Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los JDM de Klask arrancarán la primera jornada el 25 de febrero miércoles 15 de febrero de 2023 , 19:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Coordinados por la escuela deportiva municipal Padre Huelin, las inscripciones están abiertas para los deportistas de todas las edades Almería sigue inmersa en la celebración de los Juegos Deportivos Municipales, la competición estrella del Patronato Municipal de Deportes, que permite a la cantera base seguir creciendo y mostrando su potencial en las diferentes pistas e instalaciones deportivas municipales. Una de las disciplinas que arranca esta aventura es el klask. Coordinada por la escuela deportiva municipal Padre Huelin, el 25 de febrero iniciará la primera jornada de este deporte que llegó en 2018 a Almería para asentarse con numerosos aficionados. Así, el klask permite combinar en quien lo practica las destrezas de la habilidad visual, motriz y la estrategia. Para el sistema de competición que han escogido es eliminatorio y los salones de la Parroquia de San Ignacio serán sede para disputar el torneo de los JDM de klask en el barrio de Piedras Redondas desde las 12.00 horas. La EDM Padre Huelin ha abierto un cupo de 32 participantes como máximo y las categorías que participarán en esta jornada son para todas las edades. Categoría KL1 para menores de 10 años; KL2 para menores de 14 años; KL3 para menores de 18 años; KL4 para mayores de 18 años. Y, KLS1, para personas con edades comprendidas entre 50 y 65 años mientras que KLS2 permitirá a los mayores de 65 años practicar esta disciplina. Las inscripciones se pueden realizar el 20 de febrero, a las 18:15 horas y el sábado, 25 de febrero, a las 11:30 en la Parroquia de San Ignacio. Para más información, los usuarios pueden llamar al teléfono 669 253 200 o bien, 617 210 545. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha animado a participar a “todos los niños y jóvenes, porque se trata de una disciplina deportiva que reúne beneficios positivos, así como se fomentará el compañerismo, esta jornada servirá para pasarlo muy bien entre los participantes”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

