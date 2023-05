Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los mejores deportistas urbanos se citan en Almería viernes 05 de mayo de 2023 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía Urban, que se celebra del 5 al 7 de mayo en el Cable Inglés, tendrá competiciones de BMX, Breaking y Scooter, las dos primeras clasificatorias para los JJOO de París 2024 Almería acoge del 5 al 7 de mayo en el entorno del Cable Inglés un evento de deportes urbanos, el Andalucía Urban, en el que se vivirán competiciones clasificatorias para los JJOO de París 2024, el WDSF Breaking European Championships, el campeonato de breaking más importante de Europa, y el circuito C1 de BMX, de la UCI; además de una competición de Scooter Park Men, con los veinte mejores riders de esta disciplina. El evento, de carácter gratuito, ha sido presentado esta mañana en una de los escenarios donde se va a celebrar, el Urban Stage, y pretende incentivar la práctica de deporte entre los más jóvenes, acercándoles un espectáculo en formato de competiciones de Breaking, BMX y Scooter. El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; la alcaldesa de Almería, M.ª del Mar Vázquez; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto; y el diputado de Deportes, José Antonio García Alcaina. Aránzazu Martín ha asegurado que “hasta el domingo la capital almeriense se convierte en el epicentro del Breaking como nuevo deporte olímpico, que arrancará en París 2024”. Martín ha animado a todos los participantes a aprovechar los recursos turísticos y culturales que ofrece Almería y a la vez ha animado a los seguidores de estas disciplinas “a disfrutar del espectáculo de esta competición que por primera vez se desarrolla con estas características en Andalucía”. El diputado de Deportes y Juventud, ha destacado el a la ciudad de Almería como escenario de los grandes eventos deportivos a nivel nacional: "presentamos el Andalucía URBAN que será todo un éxito y permitirá descubrir a miles de aficionados al deporte urbano, las bondades y riquezas que tiene la capital y la provincia de Almería. Estoy seguro de que será un éxito y que los visitantes disfrutarán de un fin de semana lleno de experiencias". Primera vez en Andalucía El Andalucía Urban tendrá dos escenarios principales: el Central Park y el Urban Stage, que ocuparán más de 2.000 m2 de superficie de competición, y en los que participarán 300 deportistas de más de 30 nacionalidades. Una de las principales competiciones que se van a celebrar en el Andalucía Urban es el WDSF Breaking European Championship, el evento más importante a nivel europeo de esta nueva modalidad deportiva. A la cita acudirán más de 250 deportistas del continente para optar a una plaza para los European Games de junio. Ana ‘Furia’ Ortega y Xak son los máximos exponentes nacionales para alcanzar el podio en el European Breaking Championships, los dos breakers nacionales se tendrán que enfrentar a grandes atletas de renombre como Ji Lou, Madmax, BBoy Meno y Lagaet. El Central Park se adueñará de Almería para ofrecer los mejores trucos encima de la BMX y el Scooter. La catedral de los Urban Sports ocupará más de 1000 metros cuadrados con una altura de más de 4 metros, dos grandes funbox spines y uno de los ‘quarter to banks’ más grandes de Europa. El croata Marin Rantes, los británicos James Jones y Ashley Finlay y el colombiano Sebastian Cuellar, en categoría masculina, e Iveta Miculycova y Anastasiia Tereboba en la femenina, son los favoritos para lograr el triunfo. El Scooter también tendrá su propia competición con los 20 mejores riders nacionales e internacionales de la disciplina Park, una preparación para los mundiales de scooter que se celebrarán en junio. El británico Jamie Hull, el actual campeón del mundo de la disciplina, es el principal favorito para el triunfo, pero el francés Esteban Clot, el español Álex Pérez o Romeet Säälik no se lo pondrán fácil. El domingo será el día de las finales, que serán retransmitidas para más de 60 países por streaming y por el canal de UWS. Ritnes, el reconocido artista de género urbano, actuará el mismo domingo a las 16:30h en el Central Park antes de la final de Man BMX y a las 18:00h en el Urban Stage para abrir las finales de Breaking. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

