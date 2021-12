Los míticos Immaculate Fools llevarán el mejor rock al Auditorio

miércoles 08 de diciembre de 2021 , 17:55h

Es la cita internacional más destacada de la programación de Navidad y, como si de un anticipo de regalo de Papá Noel se tratara, llegará al Auditorio Municipal Maestro Padilla en la noche del 23 de diciembre, a partir de las 20.30 horas. Immaculate Fools, la inolvidable formación británica liderada por su vocalista y guitarrista fundador Kevin Weatherill, llega a Almería para cumplir varias misiones: ofrecer al público lo mejor de su último disco ‘Stardust and Water’, hacerle disfrutar con todos sus grandes éxitos y, también, rendir un homenaje a su compañero y hermano fallecido en 2020, el bajista Paul Weatherill. La cita forma parte de la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es, como también lo estarán en la noche del concierto en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio que oscila entre los 25 y 32 euros.

Entre el pop sombrío y pinceladas folk con aire desesperanzado, surgía en 1984 la banda británica Immaculate Fools. El grupo se formó a partir de dos parejas de hermanos amantes de la música: Kevin y Paul Weatherill por un lado, y Andy y Peter Ross por otro.

En muy pocos años de carrera consiguieron un gran éxito en las listas de ventas gracias sobre todo temas como ‘Immaculate Fools’ o ‘Wish You Were Here’, y al disco ‘Another Man’s World’ plagado de joyas como ‘Come On Jayne’ o ‘Sad’.

Immaculate Fools fue muy popular en toda Europa y en especial en España, apareciendo en multitud de programas de TV y radio, y se mantuvo en activo hasta 1997 después de haber publicado seis álbumes de estudio.

Tras una breve aventura de dos discos con el nombre artístico Dirty Ray, Kevin Weatherill, el líder de la banda, publicó un recopilatorio acústico en 2015, y en 2016 decide refundar el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro, publicando el disco un nuevo disco ‘Keep The Blade Sharp’.

En ‘Stardust and Water’, Kevin ha contado con la producción y mezcla de su excompañero Andy Ross. El disco fue grabado en Cambados, Devon y Sidney, a caballo entre España, Inglaterra y Australia. Para el álbum ha contado con la participación del propio Andy Ross en guitarras, baterías, coros, teclados y bajo, Harry Price al violín, Phil Andrews a la mandolina, Paco Charlin al bajo, Rosendo Torres a la trompeta, Oscarillo Presa al trombón y Sito Suárez al bajo.