Los problemas reales

Una de las estrategias políticas consiste en crear problemas para luego ofrecerse como solución a los mismos, aunque a veces –normalmente- no se trata tanto de "crear" como de convertir algo irrelevante en referente del debate social. Esa es una estrategia especialmente impulsada desde el populismo de derechas y de izquierdas, y nada mejor que coger el último Barómetro del CENTRA (Junta de Andalucía) y compararlo con algunos discursos de partidos políticos a los que no voy a poner nombre… para que así, quien esto lea, lo haga… a modo de reflexión. La inmigración ilegal parecer ser una "invasión" si escuchamos a algunas formaciones, pero resulta que solo es un problema para el 0,6% de los andaluces, sí, el 0,6%, y la inmigración vinculada a la inseguridad ciudadana solo lo es para el 0,4%... por otro lado, la inmigración en términos generales es problemática para el 2,1%. Visto así, no da la impresión de que los andaluces tengamos una especial preocupación por esta cuestión, como por cierto, tampoco nos deja sin sueño la violencia machista, que solo es un problema importante para el 0,1% de los andaluces, y para el 0% lo es la discriminación de la mujer. Eso no quiere decir que un buen Gobierno deba darle la espalda a estas cuestiones, porque objetivamente son importantes, como lo es la baja natalidad o la despoblación, o lo es el medioambiente, o las pensiones, todo lo cual se lleva un cero por ciento de interés entre los encuestados, pero una cosa es dar respuesta a problemas, y otra muy distinta es agarrar ciertos temas y convertirlos en eje del debate político, como si no hubiese nada más, mientras deja de invertirse tiempo en resolver las preocupaciones generales, las que preocupan a más gente, entre las que destaca como número uno, el desempleo. Entre los grandes problemas encontramos con apenas de décimas de importancia los bajos sueldos, o el precio de la vivienda, o el racismo, o los derechos de los homosexuales, o la corrupción política… insisto, claro que son temas que deben resolverse, que tienen su importancia más allá del dato demoscópico, pero en demasiadas ocasiones los extremos políticos las convierten en bandera propia para asegurarse su grupo votantes. Se colocan como centro de la discusión, se vierten horas y horas de palabrería, para que al final, aquello que nos afecta a la inmensa mayoría pero tiene quizá una solución más compleja, se quede diluido tras estas cortinas de humo. Lo que pasa es que algunos partidos juegan a sumar minorías, es decir, si cojo al grupito que considera que el principal problema es el racismo, y lo sumo al del precio alto del alquiler o la vivienda, más el de los bajos sueldos, más el de viloencia de género... o si me hago con quien dice que el principal problema es la inmigración, y le acumulo el de la delincuencia, y el de los valores tradicionales... son pequeños colectivos que de repente ven sus obsesiones en primer plano de la actualidad, y como en el anuncio... tacita a tacita... papeleta a papeleta... toman carta de naturaleza asuntos que, en condiciones normales, solo serían un asumo más, no EL asunto. De la misma forma, la encuesta deja claro que se equivocan quienes hablan de la necesidad de elecciones en Andalucía por la "inestabilidad institucional", porque resulta que solo lo ve así el 0,1%, y el 0% ve un problema en el presidente de la Junta, lo mismo en la oposición de Vox (por cierto ¿por qué se pregunta por este partido y no por el resto del arco parlamentario?), y el 0,2% califica de problema el Gobierno andaluz, lo que es inferior –brutalmente inferior- a lo que suman los votantes de la oposición, por lo que ni tan siquiera quienes metieron en la urna papeletas distintas a PP y Cs creen que sea tan malo. Si miramos la encuesta –ésta y las anteriores- queda claro que lo más preocupante en Andalucía es el desempleo, con casi el 36%, pero de lo que más oímos hablar es de las pateras, de la urgencia electoral, del machismo, de las subvenciones, de Cataluña (la encuenta detalla que -siendo décimas el dato- preocupa más la tabarra informativa de su situación, que su situación misma)… y todo eso presentado ante la ciudadanía por los políticos, como si eso fuera lo que realmente más nos ahoga en el día a día… pues va a ser que no.