Almería Ampliar Los proyectos de protección de los ríos Adra, Antas y la Rambla de Charcones están en marcha viernes 05 de febrero de 2021 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los tres proyectos constructivos y la licitación de las obras previstas en los términos de Adra, Vera y Pulpí se resolverán en los próximos meses. La inversión prevista por el MITECO asciende a 23 millones de euros



La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ultima en la actualidad los proyectos de encauzamiento de los ríos Adra, Antas y ramblas afluentes del rio Almanzora en la provincia de Almería, obras que, a su finalización, evitarán posibles nuevas inundaciones en los términos municipales de Adra, Vera y Pulpí, respectivamente.



Todas las actuaciones, declaradas de interés general del Estado, se han sometido a un estudio de viabilidad y de coste beneficio, que ha permitido optimizar las obras anteriormente proyectadas, estudiándose diversas alternativas coordinadamente con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, buscando que los proyectos que se acometan sean lo más integrados y respetuosos posibles con el medio ambiente.



El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha mostrado su satisfacción por una noticia “que viene a ser un cumplimiento más del Gobierno de España con esta provincia”, señalando la “especial relevancia” que tiene que los tres proyectos se hayan estudiado de nuevo para que tengan un menor impacto ambiental y que las soluciones resultantes se hayan acordado tanto con la Junta como con los ayuntamientos de Adra, Pulpí y Vera.



En Adra, la Dirección General del Agua tiene previsto elevar a contratación este mismo mes la redacción del proyecto constructivo del encauzamiento del río Adra, redacción que se encargará a la empresa pública INECO. Tras culminar este paso y, una vez que finalice la preceptiva tramitación administrativa ambiental, se procederá a la licitación de las obras, trámite que podría iniciarse en el último trimestre de este año. El antiguo proyecto de Adra resultaba inviable desde un punto de vista ambiental. En su lugar, y de acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Adra, el nuevo proyecto contempla la reconstrucción de escolleras, la construcción un nuevo muro y el recrecimiento de la carretera que discurre paralela al río, con un importe orientativo de unos 3 millones de euros, se ha comprobado que estas actuaciones disminuirán notablemente el riesgo de inundaciones en Adra y tendrán un impacto ambiental mínimo sobre el cauce del río.



Por su parte, en el caso de Vera, el proyecto previsto por la Dirección General del Agua es de mayor envergadura que el anterior y cuenta con una inversión cercana a los 10 millones de euros. En la actualidad, se está redactando el pliego para la redacción del proyecto constructivo, trámite que podría estar listo en los próximos meses. Al igual que en el caso del río Adra, en Vera, el proyecto que finalmente se acometa será distinto del que se ideó inicialmente, disminuyendo el impacto ambiental, los costes asociados y compatibilizando los usos de las zonas inundables con el futuro desarrollo urbanístico de la zona.



La solución que se ha hallado, una vez realizadas todas las comprobaciones técnicas y pactada tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento de Vera, es la utilización de parte de los terrenos situados aguas arriba del río Antas como zona de laminación, de forma que se utilice el puente de la carretera y parte de esos terrenos como espacio para el almacenamiento de agua en caso de avenidas, coordinado con la nueva planificación urbanística municipal.



Por último, la Dirección General del Agua tiene previsto licitar en los próximos meses las obras de encauzamiento de la rambla de Los Charcones, en Pulpí, con un presupuesto de unos 10 millones de euros. En este caso, se dispone ya del proyecto redactado de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Segura, estando en tramitación la actualización del proyecto y la revisión del impacto ambiental y tras ello, se producirá la licitación de las obras durante este año.



En total, la inversión prevista por la Dirección General del Agua en la provincia de Almería para estas tres actuaciones asciende a más de 23 millones de euros.

