Economía Ampliar Los regantes del Almanzora pierden un 30% de agua por culpa del Gobierno miércoles 28 de julio de 2021 , 16:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Critican “esta decisión unilateral” del Gobierno que “pone en riesgo la supervivencia de la agricultura” en esta Comarca La Mesa del Agua de Almería lamenta la decisión del Consejo de Ministros que aprobó ayer un Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo-Segura y que establece nuevos umbrales para transferir agua de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo mensual a trasvasar se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua. El portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, y Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora, han asegurado que esta decisión del Gobierno de España “de cambiar de manera unilateral las reglas del trasvase, va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora donde va a llegar un 30% menos de agua”. “En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm³/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210’6 hm³, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica”, ha recordado Fernando Rubio. Caso de darse situaciones de Nivel 3, en la que se entrará muy probablemente en unos días, los volúmenes para los mismos “se verían reducidos aún más, incrementándose el coste por metro cúbico derivado de la obligación de abonar íntegramente las cantidades fijas de la tarifa”. Este hecho se agrava por la incertidumbre de los envíos mensuales, pues el regante no sabe a priori el agua que recibirá hasta que finaliza el año hidrológico. Para Fernando Rubio “esta medida se toma de forma injustificada, los regantes estamos cansados de recibir tanta ingratitud, con la labor que hacemos y solo recibimos palos y palos. Somos son un sector estratégico para la economía española como hemos venido demostrando”. Menos agua y a mayor precio Fernando Rubio también ha recordado que “nosotros pagamos una cantidad fija al año, más de 12 millones de euros por el agua del trasvase. Y yo pregunto, si viniera solo un metro cúbico de agua al Almanzora, habría que pagar igual los 12 millones de euros. Antes se pagaba cuando llegaba agua y hace años se cambió por parte del Gobierno y se puso este “tarifazo” que es otra piedra más en el camino”. El Gobierno quiere que se use más agua desalada, con un precio más caro (a 60 céntimos de media) con lo que la agricultura en la Comarca del Almanzora va a ser inviable. “No podremos ni competir con la cuenca del Júcar, ni la del Ebro donde pagan 3 céntimos metro cúbico. Dejamos de ser competitivos. Con lo que nos compararan cuando no haya alternativa…”, ha lamentado Fernando Rubio. ¿Cómo quedan los 4 niveles? En Almería casi siempre en nivel 2 o 3. Los cuatro niveles se modifican y quedan de la siguiente manera: Se autorizará un trasvase mensual de hasta 60 hectómetros cúbicos en situación de nivel 1, es decir, cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. En nivel 2, cuando hasta ahora se autorizaban hasta 38 hectómetros cúbicos, se pasa a permitir un trasvase máximo de 27 hectómetros cúbicos mensuales cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hm3 (sin llegar a los volúmenes del nivel 3) y las aportaciones de los doce meses previos no lleguen a los 1.400 hm3. El Real Decreto indica que si el agua almacenada en ambos embalses de cabecera está en la horquilla de 586 y 688 hectómetros cúbicos de agua embalsada --según los meses-- se considerará nivel 3, una "situación hidrológica excepcional" en la que el órgano rector podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada una transferencia máxima de 20 hectómetros cúbicos mensuales. Por último, igual que antes de la aprobación de este nuevo Real Decreto, cuando la cantidad de agua embalsada sea inferior a 400 hectómetros cúbicos no se cederá cantidad de agua alguna, al ser considerado este volumen nivel 4. La Mesa del Agua de Almería En la Mesa del Agua de Almería participan los siguientes agentes sociales y económicos de la provincia: FEDERACIÓN DE REGANTES DE ALMERÍA (FERAL), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ALMANZORA, JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE ADRA, AGUAS DEL ALMANZORA SA, COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (CUCN), COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DE AGUAS DEPURADAS (CGUAL), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA), ASAJA, COAG, UPA, REGANTES DE ALMERÍA (REGA), ASEMPAL, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALMERIA y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ALMERIA.

