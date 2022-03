Economía Los regantes reclaman a Sánchez que cumpla le Ley sobre el precio del agua miércoles 02 de marzo de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Mesa del Agua presenta sus alegaciones al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas La Mesa del Agua de Almería ha mantenido hoy una reunión de trabajo donde se han analizado cuatro puntos con especial urgencia. Uno de ellos ha sido la situación hídrica “muy preocupante” que atraviesa la provincia de Almería, otro ha contado las alegaciones que las comunidades de regantes van a presentar al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, un tercero sobre la necesidad de contar con infraestructuras necesarias para poder generar 180 hectómetros cúbicos procedentes de la desalación en las diferentes comarcas almerienses y un cuarto punto en el que la Mesa del Agua de Almería ha mostrado su “total apoyo” a la manifestación convocada para el próximo 20 de marzo en Madrid y que se realizará con el objetivo de defender y poner en valor el medio rural español, que está atravesando un complicado momento que está ahogando tanto las explotaciones agrarias como las ganaderas. Y donde se piden más inversiones en obras de regulación hidráulica, revisión de los planes hidrológicos y un abaratamiento de la factura eléctrica a la que están haciendo frente los regantes y que se ha encarecido en más del 300% respecto al año pasado. Una manifestación convocada, entre otros, por Fenacore y las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa. Tras la reunión, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández Maldonado, ha detallado que la situación hídrica que se vive en la provincia “es muy preocupante” aunque hay diferencias carencias en cada una de las comarcas almerienses. Por ejemplo, en la zona de Adra hay agua aunque es de mala calidad y una gran conductividad. En la Comarca del Poniente, de momento, no hay problemas de abastecimiento aunque sí hay pequeños problemas en cuanto a la calidad de agua. En la Comarca de Níjar y en la zona de Berja en la actualidad no se registran graves problemas. Mientras que en la Comarca del Almanzora en estos momentos ya se están produciendo recortes en torno al 30% del suministro que podrían agravarse y llegar hasta el 50% para la campaña de primavera. Por todo ello, entre otras cuestiones, se ha pedido a las administraciones competentes una agilización en los tramites de aprovechamiento de las aguas subterráneas. Que el Gobierno cumpla la Ley La Mesa del Agua de Almería ha vuelto a reclamar que el Gobierno de España establezca con carácter de urgencia un precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada con destino a riego, tal y como recoge la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018 de 6 de marzo. Dicha disposición adicional, en vigor desde el 7 de marzo de 2018, recoge textualmente que “el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30 euros por metro cúbico”. Además, desde el colectivo almeriense se sigue apostando por la utilización de energías renovables, especialmente la solar, para la generación de electricidad en las plantas desaladoras con el fin de ahorrar costes en la producción de agua y es que José Antonio Fernández Maldonado ha recordado que la situación para el regadío “es muy dura porque dependemos de la energía eléctrica, cuyo precio se ha disparado, además de las subidas en los costes de producción que también se han encarecido bastante”.

Alegaciones al PH de las cuencas mediterráneas También se han detallado las alegaciones presentadas ante la propuesta de Plan Hidrológico para las cuencas mediterráneas entre las que destacan varias, por ejemplo, que una vez atendidas las necesidades de la provincia de Granada, los excedentes de la presa de Rules lleguen al Subsistema IV de Sierra Nevada que incluye a la Comarca del Poniente almeriense. Igualmente, se ha vuelto a pedir la finalización de la denominada ‘Autovía del agua’ de la provincia de Almería que interconectaría todas las comarcas y que serviría para poder mejorando en eficiencia y gestión solventando los problemas de abastecimiento que pudieran surgir en cualquier punto de la provincia. La necesidad de la provincia de Almería, en cuanto al agua desalada, se estima en que hay que realizar las mejoras e infraestructuras necesarias para alcanzar una producción de 180 hectómetros cúbicos. Llegando hasta los 50 en la Comarca del Almanzora (con los 20 de la desaladora de Villaricos que lleva inutilizada desde hace 10 años y a la que aún le quedan otros dos al menos para volver a funcionar, y 30 hectómetros cúbicos más de una planta desaladora que construirán los propios regantes de la zona con fondos propios), una desaladora que produzca 6 hectómetros cúbicos para los regantes de Adra, llegar hasta 50 de producción en la desaladora de Carboneras para esa zona y la Comarca de Níjar, y llegar hasta los 70 en Poniente aumentando de los 30 a los 40 en la desaladora de Dalías y construyendo otra de 20 hectómetros cúbicos ampliable hasta los 30. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

