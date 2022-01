Capital Los Reyes Magos visitan a los mayores de Santa Teresa Jornet y a los niños hospitalizados miércoles 05 de enero de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Rey Melchor ha entregado a los más pequeños que pasan esta noche en el Complejo Universitario Torrecárdenas los regalos pedidos en sus cartas Los Reyes Magos ya están en Almería. Desde primera hora de la mañana se han paseado por la ciudad para, primero, entregar los regalos a las personas que no pueden recibirlos esta noche en sus casas. Tras un pequeño paso por el Teatro Apolo, donde han contemplado este precioso espacio escénico municipal, se han desplazado hasta el Hogar Santa Teresa Jornet, donde han saludado y repartido caramelos a los mayores que allí residen. El encuentro se ha celebrado en la Iglesia de la residencia, donde los mayores han disfrutado como niños charlando con Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades les han llevado esperanza e ilusión en una mañana entrañable en la que incluso han podido contemplar el Belén instalado en la residencia. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar se han desplazado al Complejo Hospitalario Universitario Torrecárdenas donde, acompañados de sus pajes, han llevado los regalos a los niños y niñas que allí están ingresados y que, por tanto, mañana no podrán estar en sus casas para abrirlos. Por el protocolo COVID, los tres Reyes Magos han saludado desde el hall del Materno-Infantil, pero sólo ha subido a las habitaciones el Rey Melchor en representación de Sus Majestades, yendo habitación por habitación para entregar los juegos, libros y juguetes que han pedido los pequeños de la casa y que los han recibido con sorpresa y, a la vez, con una gran sonrisa. Los Reyes Magos, que se parecen mucho al director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; al comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona; y al educador-mediador de Cruz Roja, Jean Michael Laurent Diatta, van a descansar ahora un poco tras el largo viaje y continuarán su visita a Almería, a las 18.00 horas, con el saludo desde el balcón del Ayuntamiento de Almería, en la Plaza Vieja, para continuar con la Cabalgata segura, desde las 19.00 horas, donde repartirán 13.000 kilos de caramelos blanditos y aptos para celiacos. Y ya bien entrada la noche irán casa por casa entregando los regalos que los niños y niñas almerienses han pedido en sus cartas y, como no, dejarán también un poco de carbón a quienes durante 2021 no se hayan portado como debieran. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.