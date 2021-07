Los sindicatos se concentran ante Asempal por la siniestralidad

lunes 12 de julio de 2021 , 18:50h

CCOO y UGT exigen la implicación del Gobierno al que reclama la derogación urgente de las reformas laborales y la apertura de una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral





Los sectores que tradicionalmente registraban mayores incidencias vuelven a estar a la cabeza tras el parón de actividad de 2020. La construcción, las industrias extractivas y el suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos, y el sector servicios son sectores de actividad golpeados duramente por la siniestralidad laboral y en los que debe actuarse de manera inmediata para parar el incremento de los accidentes de trabajo.



La alta temporalidad en la contratación hace que muchos trabajadores no reciban la formación en materia preventiva, ni se les ofrezca la vigilancia de la salud por parte de las empresas, ambas obligatorias según la Ley de prevención de riesgos laborales.



Para UGT Y CCOO en Almería es inasumible las cifras de siniestralidad laboral a nivel andaluz una alarmante cifra de 54 fallecidos y en nuestra provincia 4 y más de 15 accidentes graves.



Exigen medidas en cuatro ejes principales; la formación en materia de prevención laboral, reforzada en todos los sectores productivos, y llegar a todos los trabajadores/as, en este sentido mientras exista precariedad temporal y fraude a nivel laboral será imposible erradicar esta lacra, la implicación de empresarios y Administraciones como máximos responsables en prevención no como gasto sino como inversión, otro aspecto es subir las sanciones y exigir la derogación de la reforma laboral.



Los sindicatos reiteran su propuesta de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata cuyas líneas maestras sean la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.



Se insta al Gobierno a derogar las reformas laborales de forma urgente y a abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas que pongan fin a esta situación. El Gobierno ha de implicarse no puede mirar hacia otro lado.