Deportes Los Tamarindos y Estudiantes Rojo ganan la IV Liga de Verano de Baloncesto de Huércal de Almería martes 10 de agosto de 2021 , 20:10h



La Liga de Verano de Baloncesto de Huércal de Almería, que ha celebrado su cuarta edición con la colaboración del Ayuntamiento a través de su Concejalía de Deportes, se clausuró este fin de semana con la disputa de las finales de los grupos A y B así como con la novedad de un concurso de triples en el que participó un representante de cada uno de los quince equipos que han tomado parte en esta competición.



Los Tamarindos, en el grupo A, y el CD Estudiantes Rojo, en el grupo B, fueron los equipos que se proclamaron campeones de esta Liga de Verano, cuya tónica durante todo el mes de competición ha sido muy buena, y a cuya entrega de premios acudió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Pomedio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

