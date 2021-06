Sucesos Ampliar Lucía Galindo lleva desde el día 6 desaparecida sábado 12 de junio de 2021 , 11:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta sobre Lucía Galindo García, de quien no se sabe nada desde el pasado 6 de este mes de junio. Lucía tiene 14 años, es de Roquetas de Mar, es de complexión normal, tiene el pelo largo moreno y los ojos oscuros. Quienes tengan alguna información sobre ella deben ponerse en contacto con el teléfono 642650775, o con Guardia Civil o Policía Nacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

