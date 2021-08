Capital Luciano Ceinos gana el concurso de la 29º Alfaralmería viernes 27 de agosto de 2021 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El segundo premio es para Armando Moita y el tercero para Marcial Carrasco, en una actividad enmarcada en la feria de alfarería que concluirá mañana, sábado El concurso entre los artesanos que participan en la 29º Feria Alfaralmería y cuyas piezas se exhiben en la jaima central situada en la Rambla es un nuevo atractivo de este evento efímero dedicado a la alfarería y la cerámica, al que se han dado cita treinta artesanos del barro de España y Portugal. El jurado del concurso organizado por el Área de Cultura ha dado como ganador a Luciano Ceinos García, que ha presentado un precioso paragüero. El alfarero procedente de Paredes de Nava (Palencia) recibe un premio de 1.000 euros en metálico, y ya quedó tercero en la edición de 2019, la última celebrada, tras la suspensión en 2020 por la pandemia. El segundo premio es para Armando Moita Domingues, con una bandeja con pintura del siglo XVII con grapas. Recibe 500 euros. El tercer premio es para Manuel Carrasco Díaz, con un paragüero de 51 cms de altura decorado en verde cobre con montería. El premio es de 300 euros. El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “los alfareros mantienen vivo un oficio arraigado con la tierra y la subsistencia de muchos pequeños municipios de España. Es un trabajo de autor, realizado con sus propias manos, que requiere nuestra admiración y apoyo. Por eso, desde el Ayuntamiento organizados Alfaralmería, una de las ferias más importantes de España, y animamos a todos los almerienses y visitantes a que la visiten en la Rambla y compren las piezas que más les gusten”. Esta frase la desarrolla asegurando que “el concurso es espectacular, las piezas preciosas y pueden contemplarse en la exposición que hemos organizado en la 29º Alfaralmería”. El jurado ha estado compuesto por María Dolores Muñoz García, María del Mar Cantón Plaza y Juan Luis Mena, y ha actuado como secretaría María Virtudes Maldonado. Es la quinta edición que se celebra. La 29º Feria Alfaralmería está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y coordinada por Francisco Robles. Junto a las tiendas efímeras, se desarrollarán a cargo de Antonio Flores, y el citado concurso, cuyas piezas se pueden contemplar en la jaima central. Alfaralmería concluirá mañana, sábado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

