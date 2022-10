Es una información de noticiasdealmeria.com

Luis Piedrahita se enfrenta con su espejo entre las risas de Almería

lunes 10 de octubre de 2022 , 19:15h

noticiasdealmeria.com Con un lenguaje cuidado, Luis Piedrahita hizo disfrutar de dos horas de humor al público que llenó el Auditorio Maestro Padilla. Con historias contadas con un lenguaje rico en la gramática y menos explícito de lo habitual entre los monologuistas, el polifacético artista compartió sus reflexiones sobre la vida y puso al público ante el espejo, para que se de cuenta de que esa actitud generalizada de no estar contentos con lo que les ha tocado no les lleva a ningún sitio, pues la felicitad está realmente en cosas sencillas. Una reflexión explicada gráficamente: “es como cuando te encontrabas una pelota de Nivea en la playa y la golpeabas con todas tus ganas, sabiendo que ya no la ibas a volver a recuperar, pero disfrutabas del instante y de saber la felicidad del que la encontrara”.

Sobre el escenario, Luis Piedrahita presentó el espectáculo ‘Es mi palabra contra la mía’, un monólogo de casi dos horas en el que habla de las mudanzas, el ‘fast shopping’, las señoras mayores, la memoria, el miedo al váter ajeno y hasta de qué hay detrás de la muerte. Y lo hace con su tono reposado, con un humor blanco e inteligente, pero con la intención de guiar al público para que cambien la queja permanente por una actitud positiva y proactiv

Para contar estas historias pide la complicidad del entregado público, desde el espectador más joven, en este caso de 9 años, al veterano, 80 años, y entre todos comparten un guión cuidado y muy bien estructurado con el fin de que el público sea un poco más feliz. La puesta en escena es limpia, con un escenario desnudo, sólo acompañado por una pantalla en la que apoya sus mensajes. El protagonista es el texto y el monologuista que lo cuenta.

El currículo del polifacético artista incluye humorista, escritor, ilusionista, presentador y director de cine, y esa riqueza cultural se traslada al escenario, donde rompe con los cánones de los monologuistas, aunque mantiene la esencia, hacer reír al público con las escenas cotidianas de la vida.

En la tarde de ayer domingo, los almerienses disfrutaron con las ideas del artista, en este espectáculo enmarcado en la programación de temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Un monólogo, en definitiva, lleno de reflexiones, surrealismos e improvisaciones meticulosamente ensayadas.