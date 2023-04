Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lupión: "Castala será un gran parque para Berja y Almería"

sábado 15 de abril de 2023 , 12:34h

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, destaca las buenas relaciones con la Junta de Andalucía y la Diputación para hacer progresar la ciudad, y recuerda que antes, con el PSOE en el gobierno andaluz, lo único que hicieron éstos fue inaugurar una farola

José Carlos Lupión es el alcalde de Berja, y candidato a revalidar el cargo el próximo 28M, y comenta en esta entrevista cómo han sido estos cuatro años y qué planes tiene para los próximos.

Ha terminado la Semana Santa, en la que Berja es un referente no solo de la Alpujarra, sino en toda la provincia de Almería, y este año ha vuelto a ser brillante. "Estoy muy contento de cómo se ha desarrollado, y es que en los preparativos con las hermandades y cofradías se veía esa ilusión, esa necesidad de volver a celebrar la Semana Santa con cierta normalidad", recuerda el alcalde.

Pero al margen de la cuestión religiosa, hay un componente económico importante, y "el comercio se ha animado mucho, la hostelería ha funcionado a las mil maravillas, los dos hoteles que tenemos han estado prácticamente al 100%". (No hay errores ortográficos en este texto)

Otro evento importante por el que está apostando el Ayuntamiento es La Indomable, una prueba ciclista que pone a los participantes casi al límite de lo humano y proyecta la imagen de Berja. También, estos años, ha habido una muy fuerte por el en apuesta deporte y la cultura, que destaca el alcalde como motor de la actividad económica paralela a la agricultura.

Haciendo balance del cuatrienio que termina, Lupión hace referencia a cómo pasó Berja el confinamiento y cómo ha vivido las consecuencias de la pandemia. Recuerda la buena relación que ha habido entre todos los grupos políticos a la hora de tomar medidas, y el magnífico comportamiento de la ciudadanía.

Por otra parte, al no haberse podido realizar por ese motivo, algunos de los compromisos electorales destaca que "se han consolidado servicios" municipales, siendo mejorados en gran medida.

Como gran actuación destaca la remodelación integral de la Plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento y que es el eje de la vida de Berja. Lupión recuerda que hubo críticas al proyecto inicialmente, pero que al final se ha demostrado como un rotundo éxito.

Pensando en el próximo mandato, el alcalde tiene claro que gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación, será el momento del Parque de Castala, que por fin podrán gestionar directamente.

"La cesión del parque periurbano de Castala abre una expectativa importante de futuro, y eso es lo que a mí ahora mismo me tiene más ilusionado y con más expectativas", reconoce el alcalde. "Se puede convertir en un foco de servicio impresionante dentro de un ambiente natural. Vamos a poder tener un espacio donde las familias puedan disfrutar".

El modo de gestión ha sido cercano y próximo, asegura Lupión, que está convencido de que esa es la clave para responder a las demandas de la ciudadanía: estar cerca, "un gobierno muy de calle".

Otra clave sobre estos últimos cuatro años, y que lo hace optimista ante los próximos cuatro, es la buena relación con la Junta de Andalucía y con la Diputación, cuya colaboración no deja de alabar. Y es que, a diferencia de lo que sucedía antes, "lo único que inauguró aquí la Junta en doce años (con gobierno socialista) fue una farola en una rotonda", afirma el primer edil, añadiendo que "puedo decir que Berja para la administración autonómica no existía, o sea, nosotros teníamos una relación prácticamente nula y no era por nuestra parte, sino porque hacíamos reivindicaciones históricas y nunca llegaban, nunca había respuesta ni contestación, y mucho menos resultado".

El presupuesto municipal es de 14 millones y medio "y afortunadamente también se ha hecho una buena gestión económica, la deuda municipal es prácticamente inexistente, lo que nos permite destinar muy pocos recursos al pago de deuda, con lo cual, la inversión es de 2 millones y medio".