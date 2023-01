Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: DELL-E) Macroredada en el sector legal y financiero Aixa Almagro Más artículos de este autor Por jueves 26 de enero de 2023 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Inspección de Trabajo realizó hace una semana una gran inspección en las oficinas de la Big Four (Deloitte, PwC, EY y KPMG) durante la noche para comprobar los horarios y las horas extra no pagadas de los empleados. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entraron en varias plantas desalojando a los presentes e investigando mails y equipos informáticos con el objetivo de descubrir lo que sucede en esos edificios. Los trabajadores de muchas empresas de consultoría han denunciado durante años que pasan más de 12 horas en el trabajo. Esta es solo la primera señal de una cultura laboral abusiva que está comenzando a desmoronarse. En 2019, el Ministerio de Trabajo estableció una norma para que las empresas llevaran un control de las horas trabajadas por sus empleados. Sin embargo, hasta este año no se había tomado en serio el tema. Por lo tanto, el Gobierno ha decidido actuar con medidas más drásticas para 2022, como la implementación de un algoritmo informático para cuantificar el tiempo trabajado y realizar "redadas" en oficinas donde se permitan prácticas abusivas. En 2022 se llevaron a cabo 32.644 inspecciones para supervisar el horario laboral, de las cuales se identificaron 11.070 violaciones, lo que supuso un aumento del doble respecto a 2019 (13,7 millones de euros en multas). La última macroredada a las Big Four ha tenido un gran impacto en el sector de las consultorías y auditorías, así como en los grandes despachos de abogados españoles. Ellos saben que su modelo laboral intenso puede ser objeto de inspección por parte de Trabajo. "Si se abre el melón, todos caemos", dijeron desde la sede de una empresa internacional, según un artículo del Confidencial. Muchas compañías piensan que el Ministerio de Trabajo ha hecho una declaración contundente al sector legal y financiero. Como ya explicamos en Magnet, esta situación afecta no solo a los trabajadores, sino también al pago de la cotización a la Seguridad Social. Aunque argumenten que los altos salarios compensan la disminución. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 14 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)