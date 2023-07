Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Maka triunfa en Almería con su flamenco fusión

domingo 30 de julio de 2023 , 13:04h

Maka llenó anoche el Recinto de Conciertos del Ferial con su música y su carisma. El artista, que ya había visitado la ciudad en 2022 con su anterior gira ‘Detrás de esta gira hay un flamenco’, volvió a conquistar al público almeriense con un espectáculo renovado y un repertorio lleno de canciones que han triunfado en las plataformas digitales.

El concierto, que formaba parte de la programación de verano del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, contó con la producción de Crash Music. Maka salió al escenario puntual y arrancó el show con ‘El Aire’, el tema que le valió el premio Odeón a la mejor canción flamenca en 2022. A partir de ahí, el cantante hizo un repaso por sus éxitos más conocidos, como ‘El dinero no te vale’, ‘Cositas del amor’ o ‘Sueño despierto’.

Maka también interpretó algunos de sus últimos lanzamientos, como ‘Todo Mentira’ o ‘Gloria Bendita’, que dan nombre a su actual gira. El granadino demostró su versatilidad al mezclar el flamenco con otros géneros como el rap, el pop o el reggaetón, creando un estilo propio que le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

El cantante no solo deleitó con su voz, sino también con su cercanía y su complicidad con los fans, que no pararon de animarle y aplaudirle durante toda la noche. Maka interactuó con ellos, les dedicó palabras de agradecimiento y les hizo partícipes de su espectáculo. Hubo momentos emotivos, como cuando cantó ‘Hoy la he vuelto a ver’, una canción dedicada a su madre, o cuando una pareja aprovechó la ocasión para pedirse matrimonio en directo.

Maka se despidió de Almería con una ovación y una promesa: volver pronto. El artista sigue cosechando éxitos con su gira ‘Gloria Bendita Tour’, que le llevará por diferentes ciudades españolas durante los próximos meses. Mientras tanto, sus seguidores podrán seguir disfrutando de su música en las redes sociales, donde acumula millones de reproducciones.